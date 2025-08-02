Пользователи Google Maps наткнулись на загадочное лицо в Чили: предполагают, что это база пришельцев

Оличча на горе в Чили / © dailymail.co.uk

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Пользователи Google Maps на протяжении многих лет находили множество странных и загадочных объектов — от якобы похороненных НЛО в Сахаре до загадочных дверей в Антарктиде. Но последнее открытие, без сомнения, одно из самых странных.

Об этом пишет издание Daily Mail

Внимание любознательных пользователей привлекло лицо, которое появилось на вершине горы в Чили. Объект расположен на отдаленном острове на юге страны. Некоторые даже предположили, что это может быть «база пришельцев».

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Искатель НЛО Скотт С. Варинг, который заметил это лицо, спросил в видео на YouTube: «Это инопланетяне?». «Старейшие пришельцы в нашей Вселенной могли быть восприняты как ангелы или демоны с чрезвычайными силами… или даже как боги», — добавил он.

Однако не все разделяют такие сенсационные предположения. Ученые считают, что существует гораздо более простое объяснение этой странной иллюзии.

Скотт Варинг обнаружил это лицо по координатам 55°32'35» S, 69°15'56» W, исследуя карты Google Maps. Он опубликовал видео с открытием на YouTube, и многие восторженные искатели инопланетной жизни быстро начали комментировать.

«Я нашел подобное в Антарктиде, и сначала не мог понять, что это. Сначала думал, что это цифровая ошибка или случайный сбой программы. Но теперь я начинаю думать, что вы правы, и это могут быть древние глифы Наска. Замечательная находка, друг», — написал один из пользователей.

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Другой добавил: «Это, безусловно, самая важная находка на сегодня! Браво!»

Еще один пользователь поблагодарил: «Вы лучший. Большое спасибо за ваши усилия.»

Причина, почему геологические структуры часто путают с лицами или черепами, довольно проста.

Когда мозг сталкивается со сложной структурой с разнообразными узорами, он превращает этот хаотичный и динамичный поток информации в узнаваемые образы.

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Мозг обычно справляется с этой задачей хорошо, но иногда склонность к определенным ошибкам искажает восприятие.

Д-р Робин Крамер, эксперт по распознаванию лиц из Университета Линкольна, объясняет: «Наша система распознавания лиц развивалась так, чтобы быть максимально чувствительной. Лучше иногда ошибочно увидеть лицо там, где его нет, чем пропустить настоящее».

Этот феномен называется парейдолия — психологической склонностью видеть значимые образы в неодушевленных предметах.

«Парейдолия лиц помогает объяснить, почему мы можем видеть лица в геологических формациях или практически в чем-либо другом», — добавляет д-р Крамер.

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Ученые предполагают, что такая чувствительность к лицам помогла нашим предкам быстро находить друзей и замечать врагов. Для охотников и собирателей было безопаснее ошибочно принять куст за животное соседа, чем пропустить того, кто подкрадывается.

Профессор Кевин Брукс, психолог из Университета Маккуори, также подчеркивает: «Мы, как правило, считаем все, что хоть немного похоже на лицо, за лицо, пока не доказано обратное — это более безопасная стратегия».

Некоторые люди более чувствительны к лицам, поэтому могут чаще испытывать эффект парейдолии.

Д-р Сьюзан Уордл из Национального института здоровья США объясняет, что парейдолия обычно не является симптомом психологических или неврологических расстройств. Однако ее усиленное проявление может свидетельствовать о склонности к вере в паранормальные явления.

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Финское исследование 2012 года показало, что люди с религиозными или паранормальными убеждениями чаще видят лица в случайных изображениях. Это помогает понять, почему искатели пришельцев часто находят лица или узоры в геологических формациях.

Д-р Уордл заключает: «Большинство людей, которые видят лица в вещах, понимают, что это не настоящие лица. Проблемы возникают тогда, когда люди придают визуальным образам излишний смысл или не могут отличить иллюзию от реального восприятия».

Почему мы видим лица в неодушевленных предметах

Парейдолия — это психологическая реакция на видение лиц и других знакомых предметов в случайных изображениях. Это разновидность апофении — склонности находить закономерности в хаотичных данных.

Подобные случаи часто случались, когда люди считали, что видят религиозные образы в неожиданных местах. Одним из самых известных примеров является «лицо на Марсе», обнаруженное одним из аппаратов Viking в 1976 году. Впоследствии это оказалось просто случайным совпадением смещенных песчаных дюн.

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Напомним, ранее мы писали о том, что New York Post предполагает, что в ноябре этого года инопланетяне могут атаковать Землю. По их словам загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который недавно вошел в Солнечную систему, может быть враждебным инопланетным космическим кораблем.