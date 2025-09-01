Пользователи Google Maps заметили "НЛО" под скалой в Антарктиде (фото)

НЛО / Иллюстративное фото / © pexels.com

На снимках Google Maps внимательные пользователи нашли странный круглый объект, который похож либо на огромную сковородку, либо же на потерпевший крушение инопланетный корабль. Находка расположена примерно в 90 милях (145 км) от побережья Антарктиды, и уже вызвала бурные обсуждения.

Об этом сообщает Daily Mail.

Некоторые считают, что круглый объект может быть созданным человеком артефактом, а другие убеждены: у него инопланетное происхождение. Один из американских уфологов сравнил находку с «Орео» и предположил, что объект «может быть зажат под скалой» или намеренно частично скрыт.

Автор сайта UFO Sightings Daily Скотт К. Уоринг выложил на YouTube видео, где показал странный диск: «НЛО до сих пор там! Слишком сложно достать или он еще используется?»

Объект можно увидеть на Google Maps по координатам 66°16'24.5 «S 100°59'03.5 „E. Он расположен недалеко от острова Милл и всего в 6 милях (9,7 км) от полярной станции А. Б. Добровольского. На снимках заметна серебристая линия по краю „НЛО“, а также странные черные полосы, тянущиеся к соседним скалам.

Пользователи Google Maps были обескуражены, заметив «НЛО», скрывающийся под скалой в Антарктиде / © Google Maps

Британский исследователь Филипп Ментл признался: «Это является чем-то новым для меня», отметив, что «никогда раньше его не видел», но воздержался от предположений.

Уфолог Воринг утверждает, что этот объект впервые заметили несколько лет назад, а на Reddit еще четыре года назад публиковали его фото с подписью: «Какие мысли о „месте крушения НЛО“ в Антарктиде?» Среди комментариев звучали разные версии — от «метеозонда» и «базы нацистов» до «пруда с талой водой». Кто-то иронизировал: «Вот куда делась моя гигантская блинница после того, как я выбросил ее из окна…»

Загадочный объект, похожий на Oreo / © Google Maps

Впрочем, ученые имеют другое мнение. Профессор Ньюкаслского университета Бетан Дэвис объяснила: это «небольшое озеро в скальном бассейне».

«Здесь есть небольшой участок снега, и более теплая вода озера имеет более низкое альбедо, поэтому она поглощает больше солнечного излучения. Это и растапливает снег, создавая полукруглую форму — а не НЛО», — объяснила профессор.

Похожего мнения придерживается и Лора Гэрриш из British Antarctic Survey.

«На спутниковых снимках эта круглая структура выглядит как маленькое озеро. Эта местность называется холмы Бангера… Мы видим, что края таких озер часто формируются очень ровными, вдоль границ льда», — рассказала ученая.

Подобные сенсационные «находки» на Google Maps случаются не впервые. Ранее пользователи Сети обсуждали загадочную треугольную башню в зоне 51 в Неваде, странный объект в горах Нью-Мексико и даже «дверной проем» в Антарктиде, который некоторые в шутку назвали «дачей Бигфута».

Напомним, ранее в ЦРУ обнародовали данные о найденных разбитых НЛО. Как заявлял американский ученый Хал Путхофф, с 1940-х годов военные США обнаружили более 10 объектов внеземного происхождения.