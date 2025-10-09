Пользователи iPhone 17 жалуются на новую неисправность: что на этот раз

iPhone / © Getty Images

В некоторых моделях нового флагмана iPhone 17 Pro Max могут возникать проблемы со звуком. Они проявляются как нежелательное воспроизведение шумов, искажение голоса и понижение общего уровня звука с динамиков.

Об этом пишет CNET.

Об этой проблеме также заявил старший аналитик CNET Джеффри Мизрахи. Хотя эта проблема не массовая и не была зафиксирована на тестовых устройствах CNET, компания Apple пока не предоставила официальных комментариев относительно этой ситуации.

Какие проблемы возникают?

Аналитик CNET Мизрахи отметил, что звук на его iPhone 17 Pro Max стал заметно более «хрустящим» (более обезображенным), чем на его предыдущей модели. В частности, при просмотре видео он заметил искажение диалогов.

Кроме этого, пользователи описывают два основных типа нежелательного шума:

Статический шум/шум рации. Этот шум доносится из динамика, когда громкость установлена на ноль, а телефон подключен к проводному зарядному устройству USB-C. Этот звук исчезает, когда телефон отключается от зарядки или использует беспроводную зарядку MagSafe. Постоянный шум. Некоторые пользователи Reddit сообщают о подобных статических звуках независимо от того, заряжается ли устройство.

Гарантия и AppleCare

Проблемы со звуком возникли на фоне прошлых новостей о том, что анодированное покрытие на краях платформы камеры моделей iPhone 17 Pro может откалываться. Владельцам iPhone 17 Pro Max, столкнувшимся с дефектами динамика, рекомендуется воспользоваться годовой гарантией производителя для запроса на ремонт или замену устройства.

Стоит отметить, что для линейки iPhone 17 Apple изменила условия планов AppleCare:

Отменена возможность не возмещать расходы на случай кражи и потери, что сделало эти планы немного дороже.

Apple также расширила срок действия договора о ремонте, позволяя клиентам приобрести план AppleCare для любого iPhone в возрасте до 4 лет.

