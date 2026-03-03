Пользователи массово удаляют ChatGPT: чем искусственный интеллект испугал человечество

Искусственный интеллект / © Associated Press

Американские пользователи массово отказываются от использования ChatGPT. Причиной столь беспрецедентного бойкота стала информация о сотрудничестве компании-разработчика OpenAI с Министерством обороны США, что спровоцировало панику среди общественности.

Об этом пишет TechCrunch.

Новость о том, что OpenAI согласилась предоставить свой искусственный интеллект для секретной сети американского оборонного ведомства, появилась 28 февраля.

По данным аналитиков, в день объявления о контракте с Пентагоном количество удалений приложения ChatGPT подскочило на 295%. Для сравнения, за январь-февраль средний суточный показатель удалений держался на уровне 9%.

Недовольство пользователей мгновенно отразилось и на репутации приложения в маркетах. В последние дни ChatGPT получил на 775% больше минимальных оценок (одна звезда из пяти возможных). В то же время общее количество новых загрузок программы упало на 13%.

Пока лидер рынка теряет доверие, его конкуренты собирают сливки. Параллельно с бойкотом ChatGPT резко возрос интерес к альтернативному чат-боту — Claude.

Разработчик этого продукта, компания Anthropic, публично отказалась от какого-либо сотрудничества с Минобороны США. Свое решение они аргументировали серьезными опасениями: технология применима для масштабного наблюдения за американскими гражданами или же для создания систем полностью автономного оружия.

Такая позиция нашла отклик у пользователей. Загрузка приложения Claude мгновенно выросла на 37% в пятницу, а уже в субботу показатель подскочил на 51%.

Массовый переход на альтернативные платформы привел к историческим изменениям в рейтингах приложений. По информации сервиса Appfigures, в марте 2026 года чат-бот Claude впервые обошел по популярности ChatGPT в американском App Store, заняв первое место в общем топе. Это поразительный рывок, учитывая, что еще в январе разработка от Anthropic даже не входила в сотню самых популярных приложений.

Несмотря на громкий скандал и локальные потери на американском рынке, глобальная картина остается стабильной: ChatGPT продолжает удерживать более 80% мирового рынка чат-ботов. Его ближайшие соперники делят между собой всего около 15% аудитории, однако нынешний кризис доверия может существенно изменить расстановку сил в ближайшем будущем.

