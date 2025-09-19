Пользователи массово жалуются на новые iPhone 17: что не так

iPhone 17

В Китае покупки новых моделей iPhone 17 и iPhone 17 Pro/Pro Max сообщают о серьезной проблеме: смартфоны легко царапаются и покрываются вмятинами. В Сети появились многочисленные фотодоказательства, демонстрирующие потертости на только что приобретенных устройствах.

Об этом пишет Bloomberg.

Даже в магазинах Apple в Гонконге и Шанхае на демонстрационных моделях iPhone 17 Pro и Pro Max (особенно на темно-синих вариантах) были замечены значительные царапины спустя всего несколько часов после их показа. Царапины также обнаружили на моделях iPhone Air.

Эта проблема особенно парадоксальна, поскольку Apple позиционировала линейку iPhone 17 как более устойчивую к повреждениям, с возвратом к алюминиевому корпусу и, как заявлялось, более прочным покрытием.

Компания Apple пока не прокомментировала ситуацию, но эта тема уже стала одной из самых обсуждаемых в китайской соцсети Weibo. Это не первый подобный инцидент для Apple. Ранее пользователи жаловались на проблемы с антенной в iPhone 4, легкой сгибающей способностью iPhone 6 и царапинами на iPhone 7.

Напомним, корпорация Apple не смогла получить разрешение на продажу iPhone Air в Китае. Американской компании пришлось отложить старт продаж ультратонкого iPhone Air. В то же время остальные смартфоны серии iPhone 17 будут доступны с 19 сентября как в Китае, так и по всему миру. Причиной назвали необходимость получения разрешения от местного регулятора по технологии eSIM.

Компания представила четыре новых смартфона: iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, а также Air. В линейке больше нет базовой модели с увеличенным дисплеем Plus, ее место занял ультратонкий Air 17 с толщиной корпуса 5,6 миллиметра.