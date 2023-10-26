Пользователи X (Twitter) неожиданно получили новую функцию

На платформе Илона Маска появилась возможность совершать аудио- и видеовызовы.

В соцсети X (ранее Twitter) неожиданно для пользователей появилась новая функция. Теперь у них будет возможность общаться друг за другом с помощью аудио- и видеозвонков на платформе.

Об этом сообщили на сайте Engadget.

После открытия приложения некоторые пользователи получают подсказку о доступности новой функции и соответствующие инструкции. В частности, можно выбрать круг лиц, которые могут звонить по телефону или внести другие изменения.

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Соответствующие опции можно найти в разделе настроек прямых сообщений. Здесь также можно отключить функцию вызовов.

На сайте заметили, что пользователи столкнулись с тем, что функция вызовов включена по умолчанию, поэтому не желающим общения с помощью аудио и видеовызовов приходится самостоятельно изменять настройки.

Ранее генеральный директор Линда Яккарино подтвердила, что видеочат появится на сайте социальных сетей и станет очередным шагом в эволюции X.

Напомним, ранее владелец платформы микроблогов Х (Twitter), американский миллиардер Илон Маск объяснил, что стремится превратить ее в широкую платформу для коммуникаций и финансовых транзакций.

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