Пользователям Android срочно рекомендуется обновить свои смартфоны: в чем причина

Обновление безопасности исправляет около 50 критических ошибок, среди которых две уже использовавшиеся злоумышленниками для атак.

Пользователям Android рекомендуется срочно обновить свои телефоны из-за обнаруженных уязвимостей, которые могут позволить хакерам обходить пароли и взламывать устройства.

Об этом пишет издание The Sun.

Одна из уязвимостей позволяла хакерам устанавливать вредоносное программное обеспечение или воровать файлы с устройств без необходимости вводить пароль.

Эта уязвимость уже активно использовалась в реальных атаках до того, как была исправлена Google. Проблема была признана серьезной, поскольку могла привести к компрометации устройства без ведома владельца. Оценка серьезности уязвимости основывалась на ее возможных последствиях безопасности.

Вторая ошибка позволяла киберпреступникам удаленно управлять устройствами и выводить их из строя. К счастью, Google успела устранить эту проблему до того, как она была широко использована хакерами. Обновление безопасности было направлено на исправление этих и других уязвимостей, улучшая защиту устройств Android.

Компания Google подчеркнула, что эксплуатация таких уязвимостей стала возможной из-за определенных недостатков в предыдущих версиях Android. Однако в новых версиях платформы Android были внесены улучшения, значительно усложняющие использование таких уязвимостей. Пользователи мобильных телефонов настоятельно рекомендуют установить последнее обновление безопасности, как только оно станет доступным, чтобы избежать возможных угроз.

Напомним, очистка кэша на Android – перезагрузка и удаление кэшированных данных из приложений и вебсайтов помогает повысить производительность и освободить память.

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