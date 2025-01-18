Поместилась бы на ладони: ученые нашли окаменелости древнего кота

В Китае были обнаружены окаменелости совершенно новый вид кошек, живший на Земле от 275 000 до 331 000 лет назад.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Исследователи нашли фрагмент челюсти, ставший основой для описания вида, которого назвали Prionailurus kurteni. Этот вид относится к группе леопардовых кошек и, вероятно, был самым маленьким представителем кошачьих и мог уместиться на ладони человека. Вес нового вида составлял около 1 кг, что делает его значительно меньше даже таких малых кошек, как пятнисто-рыжий и черноногий виды.

Находки окаменелостей кошек в этом регионе чрезвычайно редки, поскольку из-за хрупкости костей, которые часто не сохраняются, идентификация вида является сложной. Большинство найденных останков состоят только из зубов и челюстных костей, что затрудняет исследование их родственных связей.

Пещера Хуалундун, известная многочисленными научными находками, стала источником еще одного уникального открытия - окаменелости нового вида кошек. Эта область уже получила известность благодаря находкам древних людей, бурых медведей и полевок, что позволяет предположить, что климат здесь был холоднее, чем в других районах юга Китая.

"Пищевые остатки, оставленные этими архаичными людьми на месте Хуалундон, могли также привлечь крыс и маленьких леопардовых котов. Непонятно, были ли эти коты частью рациона обитателей пещер, из-за отсутствия следов бойни на окаменелостях", — заявил ведущий автор Цыгао Цзянцу.

Особенности зуба найденной окаменелости позволяют ученым говорить о возможной связи между леопардовыми кошками и предками домашних кошек, а также паласовых котов.

Напомним, в новом исследовании выяснилось, что 20-тысячелетние окаменелости, известные как "человек Усикава", на самом деле принадлежат древнему бурому медведю.

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