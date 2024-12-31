Помогут стабилизировать энергосистему ночью: как электромобили могут сэкономить до €22 млрд в год

Немецкий аналитический центр Институт Фраунгофера провел исследование, показавшее преимущества технологии двунаправленной зарядки электромобилей, превращая их в эффективные аккумуляторные батареи для домохозяйств.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Согласно исследованию, большинство электромобилей в Германии используются только около часа в день, что позволяет эффективно использовать их в другие часы в качестве резервуаров для хранения электроэнергии.

"Если EV удастся "работать" во время простоя, EV теоретически может быть заимствован операторами электросетей как временные аккумуляторные батареи", — говорится в сообщении.

Аналитики предлагают использовать эти автомобили для стабилизации спроса на электроэнергию в периоды пиковых нагрузок. Электромобили, подключенные к сети, могли бы передавать энергию назад, когда спрос растет. Благодаря технологии двунаправленной зарядки транспортные средства могут стабилизировать энергетический спрос, в частности в ночное время, когда солнечная энергия не доступна.

Исследование также указывает, что эта технология может сэкономить до €22 млрд. в год и обеспечить до 9% потребностей ЕС в электроэнергии. Во Франции уже вводятся инициативы для владельцев электромобилей, таких как бесплатная энергия для поездок, если они используют свои автомобили как временные сетевые батареи.

Напомним, украинцы на 145% увеличили "покупательный" спрос на электрокары в Интернете.

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