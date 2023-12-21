Поможет изучить мозг человека: исследователи создали полную карту мозга мыши (фото)

В атласе содержится информация о более чем 32 миллионах клеток.

Исследователи создали полную карту мозга мыши, открывающую путь к лучшему пониманию человеческого мозга.

Об этом пишет Sci.News.

Атлас описывает тип, расположение и молекулярную информацию более 32 миллионов клеток и предоставляет информацию о связях между этими клетками.

"Мышиный атлас привлек беспрецедентное внимание к сложной сети клеток головного мозга млекопитающих, предоставив исследователям детали, необходимые для понимания функций и заболеваний человеческого мозга", — сказал доктор Джошуа Гордон, директор Национального института психического здоровья.

Новый атлас описывает типы клеток в каждом участке мозга мыши и их организацию внутри этих областей.

Помимо этой структурной информации клеточный атлас предоставляет невероятно подробный каталог транскриптома клетки – полного набора данных о генах в клетке, содержащий инструкции для создания белков и других клеточных продуктов.

Ученые создали полную карту мозга мыши / Фото: sci.news

Транскриптомная информация иерархически организована и подробно описывает классы клеток, подклассы и тысячи отдельных кластеров клеток в мозге.

Атлас также характеризует эпиген клетки – химические модификации клеточной ДНК и хромосом, которые изменяют способ выражения генетической информации клетки – подробно описывая тысячи типов эпигеномных клеток и миллионы потенциальных элементов генетической регуляции для разных типов клеток мозга.

В то же время структурная, транскриптомная и эпигенетическая информация, включенная в этот атлас, является беспрецедентной картой клеточной организации и разнообразия в мозге мыши.

Атлас также предоставляет информацию о нейротрансмиттерах и нейропептидах, используемых различными клетками, а также о взаимосвязях между типами клеток в мозге.

Эту информацию можно использовать в качестве подробного описания того, как химические сигналы инициируются и передаются в разных частях мозга. Эти электрические сигналы являются основой того, как работают мозговые цепи и как мозг работает в целом.

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"Этот продукт является свидетельством силы этого беспрецедентного, комплексного сотрудничества и прокладывает нам путь к более точному лечению мозга", — сказал доктор Джон Нгай, директор NIH BRAIN Initiative.

"Эта работа помогает нам установить базовое понимание того, что является мозгом на клеточном уровне", — сказал профессор Рен. "Это позволит провести сравнение между нашим исходным состоянием и мозгом с неврологическими и психическими расстройствами. Изучение мозга таким образом поможет нам открыть новые терапевтические подходы к этим состояниям".

Результаты были опубликованы в десяти статьях в журнале Nature.

Напомним, ученые создают систему ИИ, которая может предсказать, когда вы умрете, с ошеломляющей точностью. Над ней работают ученые из Дании и США.

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