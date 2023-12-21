Поможет изучить мозг человека: исследователи создали полную карту мозга мыши (фото)

В атласе содержится информация о более чем 32 миллионах клеток.
Исследователи создали полную карту мозга мыши, открывающую путь к лучшему пониманию человеческого мозга.
Об этом пишет Sci.News.
Атлас описывает тип, расположение и молекулярную информацию более 32 миллионов клеток и предоставляет информацию о связях между этими клетками.
"Мышиный атлас привлек беспрецедентное внимание к сложной сети клеток головного мозга млекопитающих, предоставив исследователям детали, необходимые для понимания функций и заболеваний человеческого мозга", — сказал доктор Джошуа Гордон, директор Национального института психического здоровья.
Новый атлас описывает типы клеток в каждом участке мозга мыши и их организацию внутри этих областей.
Помимо этой структурной информации клеточный атлас предоставляет невероятно подробный каталог транскриптома клетки – полного набора данных о генах в клетке, содержащий инструкции для создания белков и других клеточных продуктов.
Транскриптомная информация иерархически организована и подробно описывает классы клеток, подклассы и тысячи отдельных кластеров клеток в мозге.
Атлас также характеризует эпиген клетки – химические модификации клеточной ДНК и хромосом, которые изменяют способ выражения генетической информации клетки – подробно описывая тысячи типов эпигеномных клеток и миллионы потенциальных элементов генетической регуляции для разных типов клеток мозга.
В то же время структурная, транскриптомная и эпигенетическая информация, включенная в этот атлас, является беспрецедентной картой клеточной организации и разнообразия в мозге мыши.
Атлас также предоставляет информацию о нейротрансмиттерах и нейропептидах, используемых различными клетками, а также о взаимосвязях между типами клеток в мозге.
Эту информацию можно использовать в качестве подробного описания того, как химические сигналы инициируются и передаются в разных частях мозга. Эти электрические сигналы являются основой того, как работают мозговые цепи и как мозг работает в целом.
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"Этот продукт является свидетельством силы этого беспрецедентного, комплексного сотрудничества и прокладывает нам путь к более точному лечению мозга", — сказал доктор Джон Нгай, директор NIH BRAIN Initiative.
"Эта работа помогает нам установить базовое понимание того, что является мозгом на клеточном уровне", — сказал профессор Рен. "Это позволит провести сравнение между нашим исходным состоянием и мозгом с неврологическими и психическими расстройствами. Изучение мозга таким образом поможет нам открыть новые терапевтические подходы к этим состояниям".
Результаты были опубликованы в десяти статьях в журнале Nature.
Напомним, ученые создают систему ИИ, которая может предсказать, когда вы умрете, с ошеломляющей точностью. Над ней работают ученые из Дании и США.
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