Помпеи были снова заселены после извержения Везувия: археологи нашли доказательства

Помпеи

Археологи обнаружили доказательства того, что Помпеи были вновь заселены после извержения Везувия 79 года н. э. Тогда весь древний город превратился в руины.

Но, несмотря на столь масштабные разрушения, некоторые уцелевшие жители города вернулись в свои дома. Историки говорят, что до извержения Везувия в Помпеях проживало более 20 тыс. человек, пишет Science Alert.

К вернувшимся жителям Помпей могли также присоединиться и те люди, которые искали новое место для поселения, и охотники за ценными вещами бывших горожан.

«Археологические данные свидетельствуют, что это, скорее, было неформальное поселение, где люди жили в достаточно тяжелых условиях, лишены инфраструктуры и удобств, характерных для римского города», — говорят авторы исследования.

Заселенными были преимущественно верхние этажи построек, а нижние были переоборудованы в подвалы с печами и мельницами.

«Помпеи после 79 года не возродили в полной мере, это скорее был лагерь, фавела среди развалин большого города, которые все еще можно узнать», — говорит директор объекта ЮНЕСКО Габриэль Цухтригель.

Некоторые свидетельства повторного заселения Помпей находили и раньше, но им не уделяли должного внимания в погоне за красочными фресками и другими артефактами.

«Незначительные следы этого повторного заселения были буквально уничтожены, а часто и вовсе сметены без каких-либо записей», — добавляют ученые.

По оценкам археологов, во время извержения Везувия погибли 15-20% населения Помпей. Основной причиной стала даже не лава, а тепловой удар, нанесенный облаком из газов и пепла.

Через некоторое время вулканический пепел осел, похоронив под собой весь город, сохранив дома, улицы и даже людей. Впервые древний город под слоем пепла был найден в конце XVI века.

Напомним, археологи обнаружили в Италии древний «город мертвых». Его возраст составляет почти 3 тысячи лет, и это место расположено в стратегически важной локации.