Понтий Пилат был исторической фигурой: какое доказательство нашли археологи

Театр в Кесарии Приморской

Археологи обнаружили на побережье Израиля древний римский город Кесарию Приморскую, расположенный всего в 45 км к северу от современного Тель-Авива. Здешние руины и артефакты являются одними из самых четких физических доказательств существования конкретных людей, мест и событий, описанных в Библии.

Об этом пишет Daily Mail.

Среди важнейших открытий — камень Пилата, первое прямое археологическое доказательство того, что чиновник, который председательствовал на суде над Иисусом, был реальной исторической личностью.

Этот артефакт был найден в июне 1961 года во время раскопок римского театра. Резная известняковая плита изначально была частью посвящения императору Тиберию Цезарю и называет Понтия Пилата «префектом Иудеи».

До этого открытия о Пилате было известно только из письменных источников, в частности из Нового Завета и коротких упоминаний еврейского историка Иосифа Флавия и римского писателя Тацита.

Сохранилась лишь часть надписи на камне, на котором написано: «Этому Божественному Августу Тиберию Понтий Пилат, префект Иудеи, посвятил это».

Оригинальная известняковая реликвия с того времени была перенесена на хранение в Музей Израиля в Иерусалиме, а ее реплика сейчас находится в археологическом парке в Кесарии.

Надпись датируется периодом, когда Пилат служил наместником, между 26 и 36 годами нашей эры, той же эпохой, описанной в Евангелиях.

В Евангелии от Луки сказано: «В пятнадцатый год царствования кесаря Тиберия, когда Понтий Пилат был правителем Иудеи, а Ирод — тетрархом Галилеи».

Пилат упоминается в Библии по меньшей мере 50 раз, изображенный как римская власть, которая в конце концов выдала Иисуса на распятие.

После того, как Кесарию разрушили мусульманские войска в 1265 году, это место оставалось практически нетронутым в течение веков. Лишь небольшое количество жителей использовало руины как рыбацкую деревню, пока историческое значение города не было признано в 20 веке.

С начала раскопок в 1950-х годах исследователи обнаружили здесь сооружения римской эпохи, включая дворец губернатора и преторий, отражающие судебную систему, описанную в Новом Завете.

