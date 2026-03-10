Пищевые добавки / © unsplash.com

Популярные соединения, которые привлекают внимание исследователей благодаря потенциалу замедлять старение, могут иметь и обратную сторону. Новое научное исследование показало, что некоторые из них способны способствовать росту раковых клеток.

Об этом сообщило издание Sciene Alert.

Речь идет о группе веществ, известных как полиамины. Они присутствуют во всех живых клетках и участвуют в важных процессах, в частности в росте клеток и синтезе белка. К этой группе относятся, в частности, спермидин и путресцин.

Ранее исследования на животных показывали, что спермидин может быть связан с увеличением продолжительности жизни, улучшением состояния здоровья и уменьшением возрастных нарушений памяти. Именно поэтому это вещество часто входит в состав безрецептурных добавок, которые позиционируют как средства для поддержания здоровья и борьбы со старением.

Однако ученые давно подозревают, что полиамины могут быть связаны и с развитием онкологических процессов. Чтобы подробнее исследовать эту связь, команда ученых из Токийского университета науки провела эксперименты на лабораторных культурах клеток рака шейки матки и рака молочной железы.

В ходе исследования ученые сосредоточились на двух белках — eIF5A1 и eIF5A2. Они имеют почти одинаковую структуру, однако выполняют разные функции. Первый важен для нормальной работы здоровых клеток, тогда как второй связывают с развитием и ростом опухолей.

Исследователи обнаружили, что полиамины влияют на выработку этих белков и могут повышать уровень eIF5A2. Именно этот белок помогает раковым клеткам переходить на так называемый аэробный гликолиз — метаболизм, который способствует быстрому росту опухолей. Также зафиксировано устранение молекул РНК miR-6514-5p, обычно ограничивающих выработку eIF5A2.

Эксперименты показали, что удаление полиаминов или белка eIF5A2 значительно замедляло рост раковых клеток. Зато возвращение спермидина снова активизировало их размножение.

В то же время авторы исследования подчеркивают: полученные результаты не означают, что полиамины или спермидин непосредственно вызывают рак. Вероятно, эти соединения лишь помогают опухолевым клеткам развиваться быстрее, если онкологический процесс уже начался.

По мнению исследователей, новые данные могут помочь в поиске новых мишеней для лечения рака. В частности, изучение роли белка eIF5A2 и молекулы miR-6514-5p может открыть возможности для создания препаратов, которые будут блокировать механизмы роста опухолей.

Пока эти результаты получены только в лабораторных условиях на клеточных культурах. Поэтому, подчеркивают ученые, необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как эти механизмы работают в живом организме и можно ли безопасно использовать их в лечении.

Напомним, ранее мы рассказывали, что популярные добавки, которые обещают очищение организма, могут вызывать поражение печени и почек.