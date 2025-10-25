Немецкая овчарка / © Associated Press

Ветеринары признают, что большие собаки — это не только верные друзья, но и большая ответственность. Они требуют времени, регулярных тренировок и значительных финансовых затрат. Но, по словам ветеринара доктора Марка, есть одна популярная порода, от которой многие его коллеги воздерживаются — немецкая овчарка.

Об этом сообщило издание ParadePets.

Несмотря на известную историю и популярность, именно эта порода чаще всего вызывает беспокойство у специалистов. Главные причины — агрессивное поведение, склонность к генетическим болезням и сложность в уходе. Ветеринары отмечают, что агрессия у немецких овчарок чаще всего проявляется из-за неправильной социализации в детстве. К этому добавляется чрезмерная энергичность — таким собакам нужны длительные физические нагрузки, которые не каждый владелец может обеспечить.

Самые серьезные проблемы, однако, связаны со здоровьем. Из-за многолетнего чрезмерного разведения и отбора по внешним признакам у немецких овчарок распространены дисплазия тазобедренных и локтевых суставов, артрит, болезни глаз, пищевые аллергии, а также опасные состояния, такие как вздутие или перекручивание желудка. Кроме того, порода склонна к онкологическим заболеваниям, включая гемангиосаркому, остеосаркому и дегенеративную миелопатию.

Специалисты отмечают: перед тем как выбирать большую собаку, стоит учесть не только внешность и характер, но и реальные возможности владельца. Большие животные требуют больше корма, выносливого снаряжения, большего пространства и более частых визитов к ветеринару. Впоследствии даже простые процедуры, как перевозка собаки в клинику, могут стать сложными из-за веса животного.

Отдельно ветеринары обращают внимание на жилищные ограничения: не все арендодатели позволяют содержать крупных собак, а найти подходящее жилье может быть непросто. Именно поэтому крупные породы чаще, чем маленькие, попадают в приюты, когда владельцы вынуждены менять место жительства.

Несмотря на это, врачи признают, что большие собаки могут быть отличными компаньонами, если их правильно воспитывать и заботиться о них. Среди пород, которые ветеринары рекомендуют для семейной жизни, — золотистые ретриверы, лабрадоры и боксеры. Они имеют стабильный темперамент, легче поддаются дрессировке и реже страдают наследственными болезнями.

