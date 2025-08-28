Популярные, но опасные: ученые назвали напитки-рекордсмены по концентрации микропластика

Микропластик в кофе и чае

Реклама

Горячие напитки могут являться еще большим источником микропластика, чем считалось ранее.

Об этом идет речь в материале independent со ссылкой на новое исследование.

Микропластик окружает нас всюду — в воздухе, которым мы дышим, в морях и реках, в тканях растений и даже в желудках акул. Его находят и в человеческом организме — в крови, мозге и даже в половых органах.

Реклама

Известно, что одним из главных путей его попадания в тело есть напитки. Предыдущие исследования уже подтвердили наличие микропластика в водопроводной и бутылированной воде. Однако новая работа ученых из Бирмингемского университета (Великобритания) доказала, что наибольшие его концентрации содержатся именно в горячих напитках — чае и кофе.

Исследователи протестировали 155 образцов напитков, приобретенных в супермаркетах и кафе в 2024 году. Среди них были горячий и холодный чай и кофе, соки, энергетики и безалкогольные газированные напитки.

Уровень микропластика в напитках (средние показатели на литр)

Высокие концентрации зафиксировали в горячем чае, особенно когда его подавали в одноразовых стаканчиках.

Горячий чай: 49-81 частица;

горячий кофе: 29–57;

холодный чай: 24-38;

холодный кофе: 31-43;

фруктовые соки: 19-41;

энергетики: 14–36;

газированные напитки: 13-21.

Также выяснилось, что более дорогие чайные пакетики выделяют еще больше микропластика — до 30 частиц на чашку.

Реклама

Ученые подчеркнули, что не только вода является основным источником риска. Мы обнаружили микропластик во всех протестированных горячих и холодных напитках, и это тревожный сигнал. Люди каждый день пьют миллионы чашек чая и кофе. Нужны законодательные и международные мероприятия, чтобы ограничить влияние микропластика на организм человека», — заявил профессор Мохамед Абдалла из Бирмингемского университета.

Авторы исследования подчеркнули, что результаты должны стать основой для более широких научных и медицинских инициатив по уменьшению влияния микропластика на здоровье.

Напомним, ранее австрийские ученые обнаружили прямую связь между микропластиком и злокачественными изменениями в клетках легких.

Также специалисты ответили, можно ли кипятить одну и ту же воду дважды. Для чая или кофе врачи часто советуют использовать такую воду, которая кипела только раз.