Популярный овощ много лет провоцировал опасную болезнь в Европе

Помидоры / © Associated Press

Реклама

Европейские ученые выяснили, что помидоры черри могут быть причиной масштабных вспышек сальмонеллеза, которые фиксировались по всей Европе в течение последних 14 лет.

Об этом говорится в новом отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованном в журнале Eurosurveillance, передает Daily Mail.

По данным исследования, между 2011 и 2024 годами в 17 странах — в частности в Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Нидерландах и Италии — зафиксировали по меньшей мере 643 случая заражения редким штаммом Salmonella Strathcona. Наибольшее количество больных было зарегистрировано в течение последних двух лет, с 2023-го по 2024-й.

Реклама

Специалисты изучили генетический состав микроорганизмов и установили, что 95% из них имеют общее происхождение. Это свидетельствует об одном источнике заражения, связанном с небольшими помидорами, которые выращиваются на итальянском острове Сицилия. По оценкам экспертов, помидоры могли быть переносчиком инфекции в большинстве случаев, зафиксированных в разные годы.

Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, которое может вызвать сильные боли в животе, тошноту, диарею, повышение температуры, рвоту и головную боль. В тяжелых случаях болезнь может привести к обезвоживанию, а для людей с ослабленным иммунитетом — даже к смерти.

Эксперты отмечают, что помидоры — особенно черри — являются благоприятной средой для развития бактерий из-за своей гладкой, но пористой поверхности. Бактерии могут прикрепляться к кожуре и выживать даже после тщательного мытья, ведь плоды часто потребляют сырыми, без термической обработки, которая уничтожает большинство микроорганизмов.

В Италии уже отреагировали на результаты расследования: национальные службы здравоохранения ввели срочную программу отбора проб и тестирования двух основных сортов помидоров черри, которые реализуются на внутреннем рынке.

Реклама

Британское агентство здравоохранения (UKHSA) сообщило, что только во время последней вспышки в Великобритании зафиксировали около 30 случаев заражения Salmonella Strathcona.

В отчете ECDC отмечается, что вспышки имеют сезонный характер — большинство заражений происходит летом, с июня по октябрь. При этом исследователи предупреждают, что повторные случаи, зарегистрированные в 2025 году среди людей, которые не путешествовали, свидетельствуют о постоянном распространении зараженной продукции за пределами Италии.

Напомним, новое исследование с участием более 13 000 пожилых женщин показало, что две 40-минутные прогулки в неделю снижают риск смерти на 26%.