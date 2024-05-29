Попытки были: почему NASA все еще не отправило астронавтов на Марс

NASA планирует, что первые астронавты могут совершить облет Марса в 2033 году. Сама высадка на "красную планету" состоится не раньше 2040 года.

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA не оставляют надежды на то, что однажды человек окажется на Марсе. Однако проблемы с технологиями и финансированием на протяжении десятилетий подрывали надежды на то, что путешествие состоится. И все же NASA планирует первый полет с экипажем на "красную планету".

Об этом говорится в материале Business Insider.

NASA продолжает финансирование уникального проекта по созданию импульсной плазменной ракеты, которая работает на ядерном двигателе и сможет доставить астронавтов на Марс всего за 2 месяца. Сейчас такое путешествие может занять до 9 месяцев в одну сторону.

Почему же космическому агентству удалось отправить на Марс много роботизированных миссий и ни одной пилотируемой?

Марсианский проект 50-х годов XX века

После Второй мировой войны перебравшийся в США немецкий конструктор ракетно-космической техники Вернер фон Браун предложил первый детальный план отправки людей на Марс. Он предполагал 260-дневную миссию, которая начнется в 1985 году с участием 10 космических кораблей и 70 членов экипажа. NASA заинтересовалось этим проектом и фон Браун начал работу с космическим агентством.

В конце 50-х годов 20 века американские физики Теодор Тейлор и Фримен Дайсон приступили к реализации амбициозного плана по созданию космического корабля с ядерным двигателем. Они сочли, что на разработку уйдет несколько лет и это будет стоить 100 млн долларов в год. Согласно плану, на космическом корабле должны были отправиться на Марс 150 человек уже в 1965 году.

Но в 1963 году у ученых возникли проблемы с получением финансирования и через год проект был закрыт.

Уже в 1969 году в NASA был создан целевой проект по отправке человека на Марс до 1982 года. Но в 70-х годах стало очевидно, что даже полеты на Луну обходятся бюджету США очень дорого, поэтому марсианский проект снова поставили на паузу.

80-е и 90-е годы XX века

После того, как в январе 1986 года взорвался шаттл "Челленджер", у NASA несколько изменилось отношение к полетам человека в космос, и это повлияло на дальнейшие космические проекты.

Но через год администратор NASA поручил астронавту Салли Райду спланировать будущие космические исследования агентства. В своем докладе она пояснила, что США для того, чтобы высадить человека на Марс к 2005 году, необходимо в три раза увеличить бюджет NASA на следующие 10 лет. Но этого не вышло.

В начале 90-х на освоение космоса, в том числе на реализацию полета на Марс после 2010 года, правительство США планировало выделить до 500 млрд долларов. Но уже в 1993 году этот проект закрыли из-за нехватки денег.

Марс: 2000-е годы

Президент США Джордж Буш-младший в 2004 году объявил о начале новой космической программы, конечной целью которой должна была стать высадка человека на Марс. Хотя точная дата этой части плана не была указана. Президент Барак Обама в 2010 году отменил эту программу, но установил сроки доставки астронавтов на Марс до 2030-х годов.

2010-е и 2020-е годы

NASA в 2017 году создала программу по освоению Луны под названием "Артемида" (Artemis). Она предусматривает возвращение астронавтов на Луну в 2026 году, и она также должна помочь в реализации полета на Марс. Ученые полагают, что долгосрочное присутствие на Луне поможет узнать больше о том, как люди могут выжить на Марсе.

Планируемый полет человека на Марс

Пока что NASA планирует отправить людей на Марс к 2040 году. Но неизвестно, сможет ли космическое агентство США реализовать свой план.

Напомним, NASA столкнулось с проблемой, которая может задержать первый за десятилетие полет на Луну с экипажем.

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