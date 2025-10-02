"Портал инопланетян": над вулканом в Мексике зафиксировали рой НЛО

НЛО над вулканом Попокатепетль / © скриншот с видео

Над активным вулканом Попокатепетль в Мексике на этой неделе был зафиксирован рой неизвестных летающих объектов (НЛО), что возродило дикую теорию о том, что этот природный памятник может быть порталом инопланетян в космос. Веб-камера, направленная на извергающий дым в воздух вулкан, неожиданно зафиксировала многочисленные яркие объекты, стремительно проносившиеся мимо.

Об этом пишет Daily Mail, анализируя видео и теории уфологов.

Рои огней и «угроза» для вулкана

Таймлапс-видео, охватывающее 30 минут наблюдения, показало десятки маленьких огней, проносившихся мимо вулкана по всем направлениям, словно падающие звезды. Попокатепетль уже давно является известной «горячей точкой НЛО» и постоянным источником спекуляций.

Хотя некоторые пользователи сети предположили, что это могут быть просто насекомые, освещенные камерой, другие утверждают, что объекты видны за дымовыми облаками вулкана, что доказывает их удаленность.

Однако советник Enigma Labs Алехандро Рохас, занимающийся анализом неопознанных аномальных явлений (UAP), скептически отнесся к этому. Он объяснил, что специфика съемки в исповедованном режиме делает все, что попадает в кадр, быстрым и удивительным.

«То, что кажется быстро движущимся, на самом деле движется гораздо медленнее. Так что самолеты, спутники или что-то другое, что попадает в кадр, будет выглядеть так, будто оно проносится мимо, хотя это не так», — сказал Рохас изданию Daily Mail.

Вулкан как «кротовина»

Несмотря на скептицизм относительно последнего случая, зрелище добавляет аргументы к существующим уже много лет конспирологическим теориям. Например, в 2023 году свидетель по имени Луис Герра сообщил, что видел объект в форме тарелки, зависший над жерлом Попокатепетля после взрыва.

Это лишь один из многих случаев, заставляющих конспирологов утверждать, что инопланетяне изучают геотермальную активность Земли.

Самую потрясающую теорию предложил известный уфолог Хайме Мауссан, утверждающий, что инопланетяне используют вулкан как «кротовину» или «червоточину» (wormhole), то есть как межмерный портал в дальний космос.

"По его мнению, НЛО, которые, как видели, залетали прямо в вулкан, входили в "межмерный портал", который может как выводить с нашей планеты, так и служить дверным проемом для возвращения на Землю позже", - отмечает издание.

Мауссан ссылается на многолетние кадры, демонстрирующие, как краевые сферы и диски входят в кратер, что, по его мнению, было бы невозможно для любой человеческой технологии из-за экстремально высокой температуры. Он подкрепляет свою теорию исследованиями НАСА о магнитных X-точках вокруг Земли и предполагает, что магнитные поля вулкана создают портал, позволяющий НЛО перемещаться в пространстве и времени.

Хотя Мауссан связан с несколькими опровергнутыми теориями в прошлом, его последние заявления снова привлекли внимание к таинственному вулкану.

"Я не видел ничего, что заставило бы меня поверить, что происходит что-то таинственное", - сказал Рохас.

По мнению исследователя, «магия», которую мы видим, является результатом «стандартной механики нашей планеты и ее природных чудес».

