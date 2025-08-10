После 30 лет отсутствия ученые обнаружили редкого саламандра, который считался пропавшим

Саламандр / © dailymail.co.uk

Редкий многолинейный саламандр, который не фиксировался во Флориде с 1991 года, был вновь обнаружен исследователями в болотах северной части штата.

Об этом сообщает Daily Mail

За последние два года команда ученых провела серию исследований в более чем десятке черноводных потоков региона. В результате было найдено 23 особи редкого саламандра — 17 в национальном лесу Осцелла и 6 в государственном лесу Джон М. Бетия. Среди них было 8 взрослых амфибий.

По словам исследователей, многие линейные саламандры являются преимущественно водным и очень секретным видом. До этого открытия последняя задокументированная находка саламандра во Флориде датируется 1991 годом. Вид обитает на северо-восточных побережьях США, от Флориды до Вирджинии, однако во Флориде он находится на южной границе ареала своего обитания.

«В целом об этом виде известно немного, однако считается, что он пострадал из-за исчезновения водно-болотных угодий на своей территории», — говорится в исследовании.

Для обнаружения саламандр команда исследователей использовала различные методы: от традиционного отлова сачком до новаторского способа — размещения сетчатых мешков с опавшими листьями на дне потоков, что имитировало естественную среду обитания амфибий. Эти мешки проверяли регулярно, что позволило зафиксировать присутствие животных.

Флорида считается южной оконечностью ареала многолинейного саламандра, поэтому наблюдения за ним здесь исключительно редки. Вид включен в список наиболее нуждающихся в охране в штате. Ученые предупреждают, что изменения климата и разрушение природной среды могут угрожать стабильности его популяции.

«Виды, обитающие на границе своего ареала, редко становятся приоритетом для мероприятий по охране природы, — отмечают авторы, — Однако многие линейные саламандры являются уникальной составляющей природного наследия Флориды».

Исследование было проведено в партнерстве с Флоридской комиссией по рыболовству и диким животным, Северо-Каролинской комиссией по ресурсам диких животных и частной компанией по управлению лесами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пещере в Боснии и Герцеговине ученые зафиксировали саламандру, которая не сдвинулась с места в течение 2569 дней.