После 5 тысяч лет найден ответ, как построили Стоунхендж

Стоунхендж

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В течение сотен лет Стоунхендж оставался одним из самых загадочных сооружений древности. Но новое исследование британских ученых наконец дало ответ на один из главных вопросов: как массивные «голубые» камни попали на равнину Солсбери в Англии.

Об этом пишет Daily Mail

Группа исследователей под руководством профессора Ричарда Бевинса из Университета Абериствита проанализировала образцы камня, известного как валун Ньюолла, который был найден во время археологических работ еще сто лет назад. Этот камень, размером примерно с футбольный мяч, стал ключом к разгадке транспортировки меньших камней в Стоунхендже.

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Камень принес не лед, а люди

Большинство споров велись вокруг того, попали ли эти камни на место под действием ледниковых потоков с территории современного Уэльса или их перевезли люди более 5000 лет назад. Используя геохимический анализ и микроскопическое исследование, ученые пришли к выводу: следов ледниковой транспортировки не обнаружено.

Напротив, валун Ньюолла идеально соответствует химическому составу каменной породы Craig Rhos-y-Felin на севере Пембрукшира в Уэльсе. Это означает, что этот камень был вручную перемещен на расстояние более 200 км — невероятное достижение для неолитического общества.

Обнаружены одинаковые уровни тория и циркония в камнях из Стоунхенджа и в породе Craig Rhos-y-Felin. Это подтверждает, что источник камней — один, и они вряд ли могли быть принесены ледником, поскольку при таком сценарии подобные обломки должны были быть разбросаны по всей местности, а этого не наблюдается.

В исследовании также уточняется происхождение еще одного камня в Стоунхендже — так называемого Камня 32d. Ранее его считали долеритом, но теперь установлено, что он тоже является фолированным риолитом — как и валун Ньюолла.

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Это дополнительно подтверждает гипотезу, что группа примерно из 80 «голубых» камней, формирующих внутреннее кольцо монумента, была доставлена именно из Уэльса вручную неолитическими строителями.

Камни, которые весили более 3 тонн, могли транспортировать на деревянных санях, с помощью канатов и деревянных бревен — технологий, доступных в те времена.

Авторы работы отмечают, что Стоунхендж построили из камней, которые доставляли из дальних уголков Британии. Это делает памятник уникальным — в отличие от других древних мегалитов, возведенных из местных материалов, Стоунхендж является результатом масштабного объединения ресурсов и усилий.

Возможно, он служил не только духовным центром, но и имел политическое значение — как символ единства народов Британии.

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Против ледниковой теории

Сторонники гипотезы о ледниковом происхождении, среди которых геолог доктор Брайан Джон, ранее утверждали, что валун Ньюолла имеет следы стирания, которые могли возникнуть при движении под ледником.

Однако авторы нового исследования объясняют: подобные формы могут быть следствием естественного выветривания. А главное — даже если когда-то камень и был принесен льдом, это не объясняет, почему аналогичные обломки встречаются только в самом Стоунхендже, а не по всей Солсберийской равнине.

Камень из Шотландии: еще один сюрприз

Предварительное исследование установило, что знаменитый «Алтарный камень» (Altar Stone), который лежит в центре Стоунхенджа, был привезен из северной Шотландии — с расстояния более 750 км.

Его химический состав совпадает с породами, найденными в районах Инвернеса, Оркни, Тюрсо и Шетландов.

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Этот факт еще раз подчеркивает невероятные усилия неолитических народов, способных транспортировать гигантские мегалиты без современной техники.

Как строили Стоунхендж

Строительство монумента происходило в четыре этапа:

Первый этап (~3100 г. до н.э.): земляная насыпь и рвы, так называемые лунки Обри.

Второй этап (~2150 г. до н.э.): транспортировка 82 «голубых» камней из Уэльса, которые тащили санями, сплавляли по рекам, а далее везли по суше к месту установки.

Третий этап (~2000 г. до н.э.): прибытие гигантских сарсеновых камней из Мальборо (более 20 тонн весом), которые установили в круг с перемычками.

Четвертый этап (~1500 г. до н.э.): повторное размещение меньших камней в виде подковы и кольца, которые сохранились до сих пор.

Несмотря на новые доказательства в пользу человеческой транспортировки камней, главный вопрос — зачем именно построили Стоунхендж — остается без окончательного ответа.

Напомним, ранее мы писали о том, что «ДНК» камня свидетельствует о том, что древние британцы были гораздо более сплоченным обществом, чем считалось ранее. Выяснилось, что один из камней Стоунхенджа — 6-тонная глыба, которая, вероятно, была алтарем — был взят на севере Шотландии, почти в 700 километрах от сооружения.

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