После масштабного сбоя Cloudflare возобновила работу: что произошло с X, Google, Spotify и YouTube

Что произошло с X, Google и YouTube / © Unsplash

Реклама

Технологическая компания Cloudflare сообщила о возобновлении работы своих сервисов примерно через час после масштабного сбоя 18 ноября, вызвавшего временные проблемы в работе ряда самых популярных сайтов мира.

Об этом идет речь в сообщении Cloudflare.

Как отмечается в заявлении компании, услуги уже функционируют в обычном режиме. Однако, пользователи еще могут наблюдать повышенный уровень ошибок, пока системы полностью стабилизируются.

Реклама

Ранее из-за этого сбоя пользователи по всему миру имели проблемы с доступом к таким крупным сервисам, как Х (Twitter), Spotify, ChatGPT, Google, Instagram, YouTube, Facebook, Amazon, а также онлайн-игры, в частности League of Legends и Roblox, и многие другие ресурсы, использующие инфраструктуру Cloudflare.

Что повлекло сбой?

Хотя компания быстро возобновила работу, сбой произошел на фоне планируемого технического обслуживания. Согласно публичной информации Cloudflare, 18 ноября 2025 г. было запланировано обслуживание в центре обработки данных в Сиднее (SYD).

В сообщении о запланированных работах отмечалось, что продолжаются действия по обслуживанию.

«Проводится плановое техническое обслуживание. Мы будем обновлять потребности… Трафик может быть перенаправлен с этого места, следовательно, существует вероятность незначительного повышения задержки (latency) во время этого окна обслуживания для конечных пользователей в пострадавшем регионе», — говорилось в сообщении.

Реклама

Вероятно, именно процессы, связанные с перенаправлением трафика или обслуживанием, привели к непредвиденным проблемам и масштабному сбою.

Cloudflare призывает пользователей следить за обновлениями на их странице состояния и при необходимости подписаться на уведомления через свой «дашборд».

Напомним, 18 ноября из-за сбоя в Cloudflare некорректно работал также и ряд украинских сайтов. Среди страниц, которые столкнулись с ошибкой, были сайт телеканала «Мы-Украина»; 24 Канал; ТСН и т.д.