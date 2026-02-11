Антарктида / © Pixabay

Реклама

Беспилотный подводный аппарат «Ран» исчез под шельфовым ледником Дотсона в Западной Антарктиде в январе 2024 года во время плановой научной миссии. Перед потерей связи он зафиксировал ранее не задокументированные образования на нижней поверхности ледника.

Об этом сообщило издание Indian Defence Review.

Аппарат был разработан в Швеции и работал в рамках Международного сотрудничества по леднику Туэйтса — совместной программы США и Великобритании по изучению Западноантарктического ледникового щита.

Реклама

Во время 24-часового погружения отслеживание аппарата в реальном времени было невозможным из-за толщины льда. После запланированного времени возвращения сигнал не получили. Акустические поиски результатов не дали. Потерю подтвердила Британская антарктическая служба. Окончательное местонахождение аппарата неизвестно.

Перед исчезновением аппарат исследовал полость под ледником и зафиксировал ранее не описанные формы на нижней поверхности ледяного щита. Речь шла о сложных «узорчатых» образованиях, которые не соответствуют существующим моделям таяния льда. Именно в этой зоне ледник активно взаимодействует с теплым модифицированным Циркумполярным глубоководным течением, что ускоряет таяние.

Данные предыдущих исследований

Во время предыдущей 27-дневной экспедиции в 2022 году «Ран» обследовал примерно 140 квадратных километров подледниковой полости Дотсона. С помощью многолучевого гидролокатора, работавшего на расстоянии около 50 метров от основания льда, были нанесены на карту плоские террасы, глубокие каналы таяния и зоны эрозии.

В центральной и восточной частях зафиксированы ступенькообразные террасы с резкими вертикальными гранями. В западной части — более сглаженные поверхности и признаки эрозии, связанные с более быстрыми потоками воды.

Реклама

Океанографические измерения подтвердили, что модифицированное Циркумполярное глубоководное течение проникает в подледниковую полость и влияет на скорость таяния в отдельных зонах.

Гидролокатор также зафиксировал трещины, которые проходят через основание шельфа и расширяются в глубине. Некоторые из них известны по спутниковым снимкам еще с 1990-х годов.

Кроме этого, был задокументирован тип образований, которые ранее не наблюдали под антарктическими шельфами: удлиненные каплевидные впадины длиной от 20 до 300 метров и глубиной до 50 метров. Их форма и ориентация связаны с вращательными процессами в пограничном слое океанических течений, что согласуется с описанной в исследовании динамикой Экмана.

Измерения показали, что таяние под ледником Дотсона происходит неравномерно. Террасы, каналы и эрозионные зоны совпадают с направлениями океанических потоков и древними трещинами. В некоторых районах скорость таяния достигает 15 метров в год.

Реклама

По оценкам, между 1979-м и 2017 годом ледник Дотсона внес вклад около 0,02 дюйма в глобальное повышение уровня моря. С начала 2000-х он потерял почти 390 гигатонн льда. Эти данные подтверждены спутниковой альтиметрией, океанографическими измерениями и моделированием потока льда.

Потеря аппарата приостановила дальнейшие исследования в море Амундсена — регионе, который считается ключевым для оценки стабильности Западноантарктического ледникового щита.

Напомним, ранее в Антарктиде снова нашли фрагменты самолета, который разбился почти 50 лет назад.