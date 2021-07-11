После полета миллиардер Брэнсон анонсировал лотерею, победители которой как туристы полетят в космос

Полет британского богача в космос длился около часа.

Вечером воскресенья, 11 июля, британский миллиардер 70-летний Ричард Брэнсон осуществил свой первый туристический полет в космос. На борту корабля Unity 22, который принадлежит его же компании Virgin Galactic, находились еще пять человек — два пилота и три члена миссии.

"Я мечтал об этом мгновении с детства, но ничто не могло подготовить меня к взгляду на Землю из космоса. Это было волшебно. Мне выпала честь проверить невероятный опыт клиентов на космическом корабле Virgin Galactic VSS Unity как часть этой замечательной команды специалистов миссии — а теперь и космонавтов. То, что ты чувствуешь, глядя на Землю, невозможно передать словами, это просто неописуемая красота. Я не могу дождаться, когда вы все подниметесь туда", — отметил Брэнсон.

Миллиардер поблагодарил всю команду, которая готовила полет в космос, экипажу корабля, а также своей семье за поддержку.

virgin.com

"Моя миссия, которую я написал в своем скафандре, заключается в том, чтобы превратить мечту о космических путешествиях в реальность — для моих внуков, для ваших внуков, для всех. Пока я был в космосе, я сказал всем детям: когда-то я был ребенком с мечтой, который смотрит на звезды. Сейчас я взрослый на космическом корабле, который смотрит вниз на нашу прекрасную Землю. Следующему поколению мечтателей: если мы можем это сделать, просто представьте, что вы можете сделать. Улетев в космос, я еще четче вижу, как Virgin Galactic является космической линией для Земли. Мы здесь, чтобы сделать космос доступным для всех и превратить следующее поколение мечтателей в астронавтов сегодняшнего и завтрашнего дня", — рассказал Брэнсон.

Миллиардер также рассказал о запуске сбора благотворительных средств для поддержки космических проектов. Среди всех, кто пожертвует деньги, проведут лотерею и два счастливчика как туристы полетят в космос.

virgin.com

Associated Press

Ричард Бренсон / Facebook

Напомним, британский миллиардер Ричард Брэнсон является основателем компании Virgin Galactic, которая осуществляет первый "туристический" суборбитальный полет. В невесомости люди, находящиеся на борту, были несколько минут.

Через 9 дней, 20 июля, в космос должен отправиться корабль конкурентов с Blue Origin. На его борту будет находится другой космический турист — американский миллиардер Джефф Безос, а также его брат Марк. Корабль с Безосом должен подняться немного выше, чем Брэнсон, — до 100 км, что является условной границей между атмосферой Земли и космосом.

Оба миллиардера разработали для таких полетов собственные космические корабли и собираются их испытать лично.

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