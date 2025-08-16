После тысяч лет "сна" проснулась сверхмассивная черная дыра

Космос / © Pixabay

Группа астрономов обнаружила сверхмассивную черную дыру, которая лишь недавно начала проявлять активность, в кластере галактик CHIPS 1911+4455, который расположен на расстоянии примерно 6 миллиардов световых лет от Земли.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

По словам ведущего исследователя Франческо Убертози из Болонского университета, это явление можно сравнить с «пробуждением спящего гиганта». Команда использовала радиотелескопы Very Long Baseline Array и Very Large Array, что позволило им наблюдать глубокий космос с исключительной точностью. Исследователь объяснил это так: представьте, что можно прочитать газету в Лос-Анджелесе, находясь в Нью-Йорке.

Особенностью этой черной дыры является то, что ее активность только начала проявляться. Джеты материала, которые она выбрасывает, простираются лишь на около 100 световых лет от центра. Хотя это кажется огромным, по сравнению с другими черными дырами, которые могут образовывать джеты длиной десятки тысяч световых лет, эти размеры являются очень скромными.

Большинство черных дыр, которые исследуют астрономы, находятся в состоянии активности уже миллионы лет, что затрудняет понимание начальных этапов их влияния на окружающую среду. Эта новая черная дыра предоставляет уникальную возможность наблюдать процесс «от начала», показывая, как черные дыры влияют на свое космическое окружение на ранних стадиях.

Соавтор исследования Мириам Джитти из Болонского университета отметила, что джеты еще настолько молодые и небольшие, что не успели вытеснить окружающий горячий газ. Это создает идеальную природную лабораторию для изучения того, как черные дыры начинают влиять на окружающий космос.

Галактика, в центре которой находится эта черная дыра, при этом активно образует новые звезды. Ежегодный прирост звездной массы в ней оценивается от 140 до 190 масс Солнца, что в десятки раз превышает образование звезд в нашей Млечной Дороге, где ежегодно формируется лишь примерно одна масса Солнца.

Исследователи считают, что горячий газ вокруг черной дыры охлаждается очень эффективно, что потенциально обеспечивает топливо для активации черной дыры. Это позволяет наблюдать процесс пробуждения сверхмассивной черной дыры и изучать, как этот процесс начинает формировать окружающий космос.

Для открытия команда совместила наблюдения с нескольких телескопов, каждый из которых давал отдельный кусок информации: одни обеспечивали сверхвысокое разрешение для обнаружения маленьких джетов, другие — чувствительность для обнаружения слабых сигналов от образования звезд.

Исследователи планируют продолжать наблюдения, чтобы отслеживать развитие событий в будущем и найти другие подобные системы. Это позволит глубже понять, как самые мощные объекты Вселенной впервые начинают формировать свое влияние на окружающий космос.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрономы обнаружили одну из самых древних и самых отдаленных черных дыр, которая активно растет и перемещает вокруг себя газ со скоростью 3000 км/с.