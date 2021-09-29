После выздоровления у каждого третьего могут проявляться симптомы COVID-19: какие чаще всего и кто в группе риска

После выздоровления у каждого третьего могут проявляться симптомы COVID-19: какие чаще всего и кто в группе риска

Симптомы могут проявляться в течение 3-6 месяцев после выздоровления от коронавируса.

Каждый третий переболевший коронавирусом может испытывать по крайней мере один симптом "длительного COVID-19". В группе риска прежде всего женщины и госпитализированные пациенты.

Об этом свидетельствует новое исследование специалистов из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC), сообщает The Guardian .

Специалисты исследовали более 270 тысяч пациентов, которые выздоровели от коронавируса в США, и обнаружили, что у 37% людей был хотя бы один "длительное симптом COVID", диагностированный через три-шесть месяцев после заражения. Наиболее частыми симптомами были проблемы с дыханием, абдоминальные симптомы, усталость, боль, тревога или депрессия.

Согласно данным американской сети электронных медицинских карт TriNetX, тяжесть инфекции, возраст и пол влияют на вероятность симптомов коронавируса после выздоровления. Они, как свидетельствуют результаты исследования, чаще встречались у госпитализированных и у женщин.

Например, у пожилых людей и мужчин было больше трудностей с дыханием и когнитивных проблем, тогда как у молодых людей и женщин было больше головной боли, абдоминальных симптомов, беспокойства или депрессии.

Те, кто попадали в больницу, чаще жаловались на усталость. Люди, которые не нуждались в стационарном лечении, чаще страдали от головной боли, чем те, кто нуждался в госпитализации.

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Амитав Банерджи, профессор клинических данных и почетный консультант-кардиолог Университетского колледжа Лондона, утверждает, что результаты подтверждают призывы к "широкомасштабному развертыванию медицинских услуг" для людей с длительным COVID-19, в том числе и тех, кто не был госпитализирован.

"Эти данные дополняют результаты опросов, сделанных самостоятельными отчетами, и показывают, что врачи диагностируют пациентов с этими симптомами. Нам нужны должным образом настроенные услуги для решения текущих и будущих клинических потребностей", — прокомментировал доктор Макс Такое, научный сотрудник Национального института медицинских исследований.

Как сообщалось , потеря памяти, проблемы с координацией, навыками и интеллектом - могут проявиться даже после полного выздоровления и нетяжелого течения коронавируса. Ведь поражает он не только легкие, сердце и почки, но и мозг и нервную систему. Надолго ли это и все ли пациенты в конце могут вернуться к привычной жизни, читайте здесь.

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Эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова о динамике заболеваемости коронавирусом, лекарстве из США и вакцинации

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