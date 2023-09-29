Последняя суперлуна в этом году: увидят ли уникальное явление украинцы

Последняя суперлуна в 2023 году была видна еще вчера, 28 сентября, однако сегодня есть последний шанс увидеть ее.

Об этом пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что для проживающих в восточном полушарии лучший просмотр откроется в пятницу вечером. Также ученые советуют наблюдать за суперлуной, когда она находится близко к горизонту, когда она сходит или заходит — в этот момент она кажется большей из-за оптической иллюзии.

Поскольку ночь становится темнее, Сатурн и Юпитер также должны быть заметны рядом с суперлуной. Чтобы получить лучший вид, ученые советуют найти место с наименьшим количеством искусственного света, а также по возможности без особой облачности.

Что такое суперлуна

Астрономическое явление происходит тогда, когда Луна находится ближе всего к Земле во время своего орбитального движения вокруг нашей планеты и приходится на полнолуние. То есть должны совпасть эти два фактора – полнота и пребывание нашего спутника в перигее – ближайшей точке к Земле.

В это время она выглядит примерно на 7% больше, чем обычно, и примерно на 16% ярче, то есть сильнее отражает солнечный свет. Но если различие в размерах Луны увидеть невооруженным глазом сложно, то увеличение яркости видно хорошо.

Как суперлуна влияет на человека

Во время полнолуния нужно контролировать свои эмоции, ведь она делает людей возбужденными и импульсивными. В то же время, полнолуние придает человеку дополнительную энергию. Во время полнолуния и несколько последующих дней следует быть терпеливыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Впрочем, суперлуна, несмотря на некоторые предрассудки, не вызывает больших потопов, землетрясений, цунами или извержений вулканов. Она только вызывает более высокие приливы, чем обычные.

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