Поставил ученых в тупик: почти 300 тысячелетний череп изменил представление об эволюции человека

Череп Петралони. Фото: Nadina/CC BY-SA 3.0

Найденный в греческой пещере череп возрастом почти 300 тысяч лет снова поставил в тупик ученых. Обнаруженный в 1960-х годах в известняковой пещере неподалеку Салоник, он так и не вписался в известное дерево человеческой эволюции — останки не похожи ни на Homo sapiens, ни на неандертальца.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Череп, покрытый толстым слоем темно-коричневого кальцита, в течение сотен тысячелетий буквально сросся со стеной пещеры. Нижняя челюсть не сохранилась — вероятно, ее разрушил длительный процесс кальцификации. Сначала исследователи предполагали, что находка может принадлежать Homo erectus или неандертальцам. Впоследствии появились гипотезы о раннем Homo sapiens. Однако детальный анализ показал: череп не имеет характерных признаков ни одного из этих видов.

Новый интерес к находке вызвало ее морфологическое сходство с 300-тысячелетним черепом из Замбии, который большинство специалистов относит к Homo heidelbergensis — виду, который рассматривается как возможный общий предок современных людей и неандертальцев.

Датировка черепа из Греции долгое время оставалась самой большой проблемой: исследования давали разброс от 170 до 700 тысяч лет. В 2025 году ученые использовали новый подход — определение возраста кальцита по урановому ряду — и получили минимальный показатель около 286 тыс. лет (±9 тыс.).

Профессор Крис Стрингер, палеоантрополог Музея естествознания в Лондоне и соавтор работы, уточнил, что реальный возраст может быть несколько больше, если кальцит сформировался не сразу после попадания черепа в пещеру. Несмотря на это, результаты согласуются с возрастом африканского образца H. heidelbergensis и поддерживают гипотезу о существовании единой широкой популяции этого вида, которая охватывала Европу и Африку в среднем плейстоцене.

«Однако, как это типично для изучения эволюции человека, реальность, вероятно, еще сложнее, чем предполагает эта уже запутанная история», — говорится в статье.

«Однако, как это типично для изучения эволюции человека, реальность, вероятно, еще сложнее, чем предполагает эта уже запутанная история», — говорится в статье.