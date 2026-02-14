- Дата публикации
Категория
Наука и IT
Поставил ученых в тупик: почти 300 тысячелетний череп изменил представление об эволюции человека
Находка из Петралоны может переписать часть истории эволюции человека. Череп возрастом около 300 тысяч лет не имеет характерных черт ни Homo sapiens, ни неандертальца.
Найденный в греческой пещере череп возрастом почти 300 тысяч лет снова поставил в тупик ученых. Обнаруженный в 1960-х годах в известняковой пещере неподалеку Салоник, он так и не вписался в известное дерево человеческой эволюции — останки не похожи ни на Homo sapiens, ни на неандертальца.
Об этом сообщило издание Iflscience.
Череп, покрытый толстым слоем темно-коричневого кальцита, в течение сотен тысячелетий буквально сросся со стеной пещеры. Нижняя челюсть не сохранилась — вероятно, ее разрушил длительный процесс кальцификации. Сначала исследователи предполагали, что находка может принадлежать Homo erectus или неандертальцам. Впоследствии появились гипотезы о раннем Homo sapiens. Однако детальный анализ показал: череп не имеет характерных признаков ни одного из этих видов.
Новый интерес к находке вызвало ее морфологическое сходство с 300-тысячелетним черепом из Замбии, который большинство специалистов относит к Homo heidelbergensis — виду, который рассматривается как возможный общий предок современных людей и неандертальцев.
Датировка черепа из Греции долгое время оставалась самой большой проблемой: исследования давали разброс от 170 до 700 тысяч лет. В 2025 году ученые использовали новый подход — определение возраста кальцита по урановому ряду — и получили минимальный показатель около 286 тыс. лет (±9 тыс.).
Профессор Крис Стрингер, палеоантрополог Музея естествознания в Лондоне и соавтор работы, уточнил, что реальный возраст может быть несколько больше, если кальцит сформировался не сразу после попадания черепа в пещеру. Несмотря на это, результаты согласуются с возрастом африканского образца H. heidelbergensis и поддерживают гипотезу о существовании единой широкой популяции этого вида, которая охватывала Европу и Африку в среднем плейстоцене.
«Однако, как это типично для изучения эволюции человека, реальность, вероятно, еще сложнее, чем предполагает эта уже запутанная история», — говорится в статье.
Напомним, биологи нашли способ заглянуть в историю Земли на 4,2 миллиарда лет назад. Оказалось, что гены нашего самого первого предка работают как архив: в них сохранились данные о жизни, которая существовала еще до того, как природа создала первые сложные клетки.