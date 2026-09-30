Построен до небес и сожжен дотла: ученые раскрыли тайну "небоскреба" возрастом 2800 лет

Дворец Грат-Беал-Гибри в Эфиопии / Реконструкция ШИ

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Почти 2800 лет назад на территории современной Эфиопии могли строить сооружения, способные конкурировать по высоте с современными многоэтажками, по меньшей мере, по расчетам. Новое исследование дворца Грат-Беал-Гибри показало, что его конструкция имела значительно больший запас прочности, чем считалось ранее.

Об этом пишет Arkeonews.

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Дворец, от которого остался только нижний ярус

Грат-Беал-Гибри расположен в древнем поселении Еха в горной части севера Эфиопии. Дворец датируется примерно 800 годом до нашей эры, а его площадь составляла около 60 на 60 метров. По данным журнала Heritage, это самое известное дворцовое сооружение раннего I тысячелетия до нашей эры в Южной Аравии и Восточной Африке.

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Сегодня от здания сохранились только части первого этажа и массивного шестиметрового подиума. Однако даже они дают немало подсказок о настоящем масштабе постройки: у главного входа стояли шесть монолитных колонн из песчаника высотой около 10 метров, а толщина стен достигала 1,9–2,2 метра. Внутренняя лестница также свидетельствует, что дворец не ограничивался одним этажом.

Ранее на основе археологических данных создали виртуальную реконструкцию, которая предполагала пять основных этажей и еще три отступающих уровня сверху. Таким образом, сооружение могло иметь около восьми этажей, и именно эта оценка долгое время считалась максимально обоснованной.

Деревянный каркас внутри каменных стен

Секрет необычной крепости дворца оказался спрятан внутри его стен. Их сооружали не просто из камня и глиняного раствора: между слоями кладки горизонтально укладывали деревянные балки, создавая комбинированную конструкцию. Именно такая система из древесины и каменной кладки была характерной особенностью Грат-Беал-Гибри.

Для этого использовали древесину африканской оливы и африканской кардии. Балки имели примерно 21—28 сантиметров в сечении и формировали своеобразную внутреннюю сетку: одни слои проходили поперек стены, другие — вдоль нее. Остатки обгоревших деревянных гвоздей свидетельствуют, что балки еще соединяли между собой.

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Для древней архитектуры региона такая система была необычной. В сооружениях Южной Аравии деревянные элементы часто располагали как горизонтально, так и вертикально, тогда как в Грат-Беал-Гибре исследователи обнаружили исключительно горизонтальное армирование. Это могло помочь более равномерно распределять нагрузку между камнем и древесиной.

16 этажей — но только теоретически

Чтобы проверить возможности древних стен, исследователи создали трехмерные модели отдельных участков конструкции и провели конечно-элементный анализ — метод, который используют и в современной инженерии. В расчетах учли неопределенность свойств камня, глины и древесины, а не исходили из одного идеального набора параметров.

Результат оказался неожиданным: даже восьмиэтажная реконструкция оставалась в пределах расчетных возможностей конструкции с большим запасом прочности. Когда ученые смоделировали худший из рассмотренных сценариев с дополнительными нагрузками, расчет показал теоретическую возможность сооружения до 16 этажей.

«В самом худшем сценарии здание могло иметь 16 этажей», — отмечают авторы исследования.

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Но это вовсе не означает, что жители Ехи действительно смотрели на мир из 16-ти этажного дворца. Речь идет именно о несущей способности конструкции, а не об установленной археологами фактической высоте. Сколько этажей было в Grat Be’al Gibri, пока неизвестно.

Почему дворец в конце концов разрушился

Расчеты помогли ответить и на другой вопрос — почему такое массивное сооружение не пережило тысячелетия. Археологи знают, что дворец в древности уничтожил масштабный пожар, а обгоревшее дерево сохранилось прямо в его стенах.

Как отмечает журнал «Технологии архитектурной инженерии», деревянные элементы являлись важной частью конструкции стен, поэтому их уничтожение огнем могло оказать существенное влияние на устойчивость здания.

Исследователи отмечают, что это пока только первый этап моделирования. В последующих работах они хотят более подробно воспроизвести сам процесс пожара и проверить, как потеря прочности древесины влияла на устойчивость здания.

Давние строители знали гораздо больше, чем мы думали

Самым интересным результатом исследования ученые считают не саму цифру 16. Она показывает, что строители Ехи еще в VIII веке до нашей эры использовали сложную систему распределения нагрузки, которая давала конструкции большой прочный запас.

Подобные многоэтажные постройки известны из древних изображений и описаний Южной Аравии, где отдельные здания могли иметь еще больше этажей. По данным Немецкого археологического института, такие изображения вместе с археологическими находками дают основания предполагать, что многоэтажное строительство в этом регионе имело давнюю традицию. Теперь компьютерное моделирование дает технические основания говорить, что такие высотные постройки не были просто художественной фантазией.

Достигал ли Грат-Беал-Гибри когда-то до теоретической высоты 16-этажного здания — точно неизвестно. Однако новый анализ свидетельствует о том, что его строители уже обладали достаточно совершенной конструктивной системой, делавшей такую высоту технически возможной. Именно это превращает сравнение с «древним небоскребом» в нечто большее, чем просто современная метафора, когда речь идет о дворце, возведенном около 800 года до нашей эры.

Археологи находят все большее свидетельство сложных технологий древности

Последние археологические открытия все чаще показывают, что древние цивилизации обладали более сложными технологиями, чем можно было бы представить только по обломкам сооружений. В Италии, например, археологи после более чем столетия поисков добрались до гробницы с золотом в возрасте 2700 лет, где сохранились оружие, украшения, части колесницы и посуда. Масштаб захоронения также оказался больше, чем предполагали старые оценки.

Еще один пример — Галльштатт в Австрии, где археологи нашли около 300 метров древних шахтных тоннелей. Соляные отложения сохранили не только инструменты, но и текстиль, кожу, деревянные детали, веревки и остатки пищи, позволив буквально воспроизводить быт людей, работавших там тысячи лет назад. Целый подземный мир замер в 7000 лет под землей.

А в Египте новый анализ позволил по-новому взглянуть на власть женщин в древнейшей истории страны. Исследователи нашли на архивном фото подтверждение, что у царицы Меретнейт был царский знак, который использовали и правители-мужчины, что придает аргументы в пользу ее самостоятельного правления. Так древняя царица получила новую историческую версию.

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