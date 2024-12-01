"Потенциально опасные объекты": к Земле приближаются два астероида — когда ожидать

В NASA назвали дату приближения и размеры объектов.

К Земле приближаются два потенциально опасных астероида 447755 (2007JX2) и 2020XR.

Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

По данным NASA, длина небесного объекта 447 755 (2007JX2) составляет 402,3 м.

Расстояние от него до Земли будет равно 5 532 113 км.

Специалисты NASA добавляют, что астероид 2020XR 387,7 м длиной приблизится к Земле составит 2209287 км.

Эксперты заметили, если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, а его размер превышает 150 м, тогда его считают потенциально опасным объектом.

Напомним, в ноябре 2022 года вблизи Земли зафиксировали самый маленький астероид из тех, что никогда не удалось обнаружить и измерить до его взрыва. Его размер сравнили с размером средней кошки. .

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