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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Время на прочтение
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Потенциальная жизнь за 25 световых лет: астрономы обнаружили уникальную суперземлю

Научный мир стоит на пороге масштабного расширения карты известной Вселенной.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Суперземля получает около 90% той энергии, которую Земля получает от Солнца.

Суперземля получает около 90% той энергии, которую Земля получает от Солнца. / © pixabay.com

Астрономы обнаружили каменистую планету, примерно вдвое больше нашей, которая вращается в зоне жизни вокруг своей родительской звезды Gliese 3378.

Об этом пишет futurism.com.

Звезда Gliese 3378 — красный карлик, расположенный в 25 световых годах от Земли в северном созвездии Жирафа. Gliese 3378b имеет массу примерно в 2,3 раза больше земной.

Она расположена внутри зоны жизни звезды, где планета получает именно то количество солнечного излучения, которое позволяет воде существовать в жидком состоянии на поверхности планеты.

«Около 70% звезд в нашей галактике являются красными карликами, потому они представляют собой стандарт. Очень важно, чтобы мы понимали состав планет вокруг этих звезд», — сказал доктор Майкл Эндл, астроном из Техасского университета в Остине.

Одна из неразгаданных загадок — это природа атмосферы Gliese 3378b или вообще она имеет. Планета расположена прямо на краю того, что исследователи называют космической береговой линией области вокруг звезды, где, если планета находится вне ее, солнечная радиация может разрушить ее атмосферу.

Примером нашей Солнечной системы является Марс, который, по мнению астрономов, когда-то мог иметь атмосферу, подобную земной, прежде чем солнечная радиация разрушила ее.

Напомним, астрономы обнаружили планету неверного размера. Кроме того, она еще и имеет совершенно невозможную атмосферу.

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Дата публикации
Количество просмотров
120
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