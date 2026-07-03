Потенциально пригодная для жизни: рядом с Землей обнаружили перспективную каменистую планету

Космос / © phys.org

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Потенциально пригодную для жизни суперземлю обнаружили всего в 25 световых годах от Земли. После новых наблюдений астрономы пришли к выводу, что экзопланета GJ 3378b, вероятно, является каменистой и расположена в зоне, где при определенных условиях может существовать жидкая вода.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Экзопланету GJ 3378b открыли в 2024 году. Она вращается вокруг красного карлика GJ 3378 и относится к классу так называемых суперземель — планет, масса которых превышает земную, но которые могут иметь каменную структуру.

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В ходе нового исследования ученые проанализировали большой объем дополнительных наблюдений, полученных с помощью наземных и космических приборов. Они изучали едва заметные изменения яркости звезды, вызванные гравитационным воздействием планеты, что позволило более точно определить её характеристики.

В результате масса GJ 3378b была пересмотрена с 5,3 до 2,3 масс Земли. По словам исследователей, это существенно увеличивает вероятность того, что планета является именно каменной, а не газовым мини-Нептуном с толстой атмосферой.

Кроме того, астрономы уточнили орбиту планеты. Если ранее считалось, что она совершает оборот вокруг своей звезды за 24,73 суток, то новые данные показали, что орбитальный период составляет 21,45 суток. Несмотря на это, GJ 3378b по-прежнему находится в зоне обитаемости — на таком расстоянии от своей звезды, где при наличии атмосферы на поверхности может существовать жидкая вода.

Исследователи отмечают, что эта планета получает около 90% энергии, которую Земля получает от Солнца. Именно поэтому они считают её одним из наиболее перспективных кандидатов для дальнейших исследований на предмет потенциальной пригодности для жизни.

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В то же время ученые отмечают, что пока нет оснований утверждать, что GJ 3378b действительно пригодна для жизни. Прежде всего, неизвестно, есть ли у нее атмосфера, необходимая для существования жидкой воды на поверхности. Кроме того, красные карлики известны своей высокой активностью — частыми вспышками и выбросами корональной массы, которые могут разрушать атмосферы соседних планет.

«Мы по-прежнему находимся на этапе изучения нашего солнечного соседства, пытаясь обнаружить планеты вокруг ближайших звезд, поскольку именно на них будет проще всего обнаружить биосигнатуру. Эта планета приближает нас на один шаг к познанию всех наших соседей и, в конечном итоге, тех, которые могут быть благоприятными для жизни», — отметил астроном Майкл Эндл из Техасского университета.

Напомним, марсоход NASA «Curiosity» сделал снимок, который вызвал новую волну споров о существовании внеземной жизни: на фотографии некоторые исследователи разглядели руины древнего сооружения с дверным проёмом.

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