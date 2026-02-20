Потепление приведет к катастрофическим последствиям: что ждет Антарктиду к 2100 году

Антарктида / © Associated Press

Реклама

Антарктида стремительно нагревается, и новое исследование демонстрирует два возможных пути развития событий — от контролируемых последствий до масштабной потери льда и угрозы для мирового уровня моря. Моделирование указывает, что скорость и масштаб будущих изменений будут зависеть от того, насколько человечество сократит выбросы.

Об этом сообщило издание Рһуѕ.org.

Ведущий автор, профессор Бетан Дейвис из Ньюкаслского университета, отмечает: будущее региона зависит от решений, которые принимаются сегодня. При низких выбросах можно избежать худших последствий, однако при высоких — существует риск потери морского льда, шельфовых ледников и даже таких знаковых видов, как пингвины.

Реклама

Ученые сосредоточились на Антарктическом полуострове — одном из самых уязвимых к климатическим изменениям регионов. Они проанализировали три сценария:

повышение температуры на 1,8 °C к 2100 году (низкие выбросы),

3,6 °C (средне-высокие),

4,4 °C (очень высокие).

Оценивали восемь ключевых составляющих экосистемы — от морского и наземного льда до состояния Южного океана и экстремальных погодных явлений, в частности волн жары.

Профессор Питер Конви, который работает в регионе с конца 1980-х годов, говорит: для тех, кто регулярно возвращается на полуостров, изменения стали очевидными — несмотря на то, что для туриста Антарктида до сих пор кажется сплошным ледовым пространством.

По сценарию самых высоких выбросов площадь морского льда может сократиться примерно на 20%. Это угрожает видам, зависимым от льда, в частности крилю — ключевому звену пищевой цепи для китов и пингвинов. Теплые воды Южного океана также ускорят разрушение шельфовых ледников, что будет способствовать повышению уровня моря в мире.

Реклама

Профессор Мартин Зигерт отмечает: превышение предела в 1,5 °C для Антарктического полуострова означает значительно более рискованный сценарий, чем считалось ранее. Часть изменений может стать необратимой в пределах человеческой жизни.

В то же время сценарий с низкими выбросами дает шанс ограничить последствия: морской лед уменьшится незначительно, вклад региона в повышение уровня моря будет измеряться лишь несколькими миллиметрами, а большинство ледников останутся узнаваемыми.

Ученые подчеркивают: нынешняя траектория мира соответствует среднему или средне-высокому уровню выбросов. Без решительных действий последствия потепления в Антарктике скажутся далеко за ее пределами — из-за изменений океанической и атмосферной циркуляции. Изменения в Антарктиде, отмечают исследователи, не остаются только в Антарктиде.

Напомним, ученые прогнозируют, что в будущем все континенты могут снова объединиться. Исследователи предупреждают: следствием может стать массовое вымирание.