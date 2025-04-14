"Потерянный город", найденный глубоко в Атлантическом океане, не похож ни на что на Земле — фото

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По-видимому, все слышали о затонулом городе Атлантиды, но мало кто знает о «Потерянном городе». Этот специфический подводный ландшафт еще не стал сюжетом для фильма, поскольку обнаружен случайно.

Как передает Science Alert, в 2000 году эксперты отправили технику исследовать скалистый ландшафт, а нашли город, которому, возможно, 120 000 лет.

На глубине 700 метров под поверхностью Атлантического океана было гидротермальное поле, часто описываемое как геологическую область, где горячая вода циркулирует под поверхностью Земли.

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Оно было расположено к западу от Срединно-Атлантического хребта и эта область считается вентиляционной средой в море, которое существует дольше всех.

Ученые теперь считают, что «Потерянный город» может раскрыть происхождение жизни и возможность существования жизни на других планетах.

«Потерянный город» / Фото: University of Washington/Woods Hole Oceanographic Institution

Атрибуты подводной области содержат древние стены, которым, как полагают, не менее 120 000 лет, с дымоходами, извергающими газы с температурой 40 градусов по Цельсию, и монолит, названный в честь Посейдона, греческого бога моря.

Несмотря на суровые условия, «Потерянный город» является домом для большого количества океанических существ, таких как улитки, микробные сообщества и различные ракообразные.

Считается, что эти животные питаются из вентиляционных отверстий месторождения, которые, как сообщается, извергают водород, метан и другие газы.

Микробиологи также утверждают, что такие животные как крабы, креветки и угри, также населяют окружающую среду.

«Потерянный город» / Фото: University of Washington/Woods Hole Oceanographic Institution

Однако, учитывая, что в потерянном городе ощущается явная нехватка кислорода, эти водные биения являются редкой находкой.

Ученые говорят, что гидротермальные поля, подобные тому, что они нашли в Атлантическом океане, вероятно, существуют и где-то еще.

Однако находка из «Потерянного города» остается единственной, к которой пока что смогли добраться дистанционно управляемые транспортные средства.

Говоря о древней экосистеме, микробиолог Уильям Бразелтон рассказал Смитсоновскому институту в 2018 году: «Это пример типа экосистемы, которая могла быть активной на Энцеладе (спутнике Сатурна) или Европе (спутнике Юпитера) в эту секунду и, возможно, на Марсе в прошлом».

«Потерянный город» / Фото: University of Washington/Woods Hole Oceanographic Institution

С момента открытия объекта звучали многочисленные призывы защитить его из-за его важности. Но в 2018 году Польша получила право на разведку 10 000 кв. км Срединно-Атлантического хребта с целью добычи полезных ископаемых.

Говоря об этом решении, доктор Гретхен Фру-Грин, ученая, руководившая открытием, сказала, что исследователи рискуют уничтожить «Потерянный город».

«Мы можем уничтожить это место до того, как поймем его — до того, как сможем по-настоящему оценить значение этих уникальных белых башен и этих очень странных флюидов, выходящих со дна океана», — сказала она в интервью Sky News. «Значение для понимания происхождения жизни, для понимания процессов на ранней Земле. Это наша история, это история Земли, и если мы нарушим ее, мы не знаем, как быстро она восстановится, или какое влияние возмущения будет иметь на химию океана».

Напомним, археологи обнаружили неизвестный город, которому 3400 лет. Под Александрией нашли город времен Тутанхамона.