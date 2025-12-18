Потерянный храм бога Ра: в Египте спустя 4500 лет нашли уникальную святыню (фото)

Остатки храма в Египте, посвященного богу солнца Ра / © Министерство туризма и памяток ЕгиптА

В Абу-Гураби (Египет) археологи раскопали остатки величественного храма, посвященного богу солнца Ра, который пролежал под наносами Нила более 4500 лет. Сооружение площадью 1000 кв. м служило не только святыней, но и древней астрономической обсерваторией.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые обнаружили остатки египетского храма возрастом около 4500 лет, на крыше которого в древности наблюдали за небесными явлениями. Археологическую находку сделали в районе Абу-Гураб — примерно в 14 км к югу от Каира и в 8 км к западу от русла Нила.

Сооружение, которое исследователи описывают как «огромное», занимало площадь более 10 тыс. квадратных футов (около 1000 кв. м) и было посвящено Ра — богу солнца и создателю всего сущего.

Храм возвели по распоряжению фараона Нюсерра Ини, который находился у власти ориентировочно с 2420 по 2389 год до н. э. во времена Пятой династии Древнего Египта.

Как сообщает Министерство туризма и древностей Египта, комплекс имел высеченный в камне публичный календарь религиозных событий, а также крышу, которая использовалась для астрономических наблюдений.

На фотографиях с места раскопок зафиксирован ряд хорошо сохранившихся артефактов, среди которых фрагменты стен с иероглифическими надписями и многочисленные обломки керамической посуды.

«Благодаря уникальному архитектурному плану это один из крупнейших и самых выдающихся храмов долины. Также были найдены резные каменные фрагменты из белого известняка высокого качества, а также большое количество керамики», — отметили в министерстве.

Сам археологический объект был известен ученым еще с 1901 года, когда его идентифицировал немецкий археолог Людвиг Борхардт, однако высокий уровень грунтовых вод делал невозможным проведение полноценных раскопок. Ситуация изменилась во время новой волны исследований, стартовавшей в 2024 году: тогда археологи смогли открыть более половины храма, который долгое время находился под слоем наносов, сообщили в министерстве.

Во время работ исследователи нашли входную часть сооружения, включая оригинальный пол и остатки круглой гранитной колонны, которая, вероятно, была элементом входного портика.

Кроме того, были раскрыты фрагменты первоначальной каменной облицовки коридорных стен, а также другие архитектурные детали — в частности гранитные плитки и дверные конструкции.

Археологическая миссия также зафиксировала остатки внутренних лестниц, которые вели на крышу в северо-западной части храма и, вероятно, служили дополнительным входом, а еще наклонный проход, который, по предположениям, соединял храм с Нилом или одним из его ответвлений.

«Крыша храма в долине, вероятно, использовалась для астрономических наблюдений, но не для праздничных церемоний», — пояснил археолог и соруководитель раскопок Массимилиано Нуццоло.

В то же время нижний ярус сооружения «использовался как причал для лодок, подходивших с Нила или, вероятнее, с одного из его боковых каналов».

Среди находок экспедиции — уникальная подборка предметов, в частности две деревянные детали настольной игры «Сенет», популярной в Древнем Египте и часто сравниваемой с современными шахматами.

«Таким образом святыня впоследствии превратилась в жилье, а одним из любимых местных развлечений, вероятно, была игра в „Сенет“, — отметил Нуццоло.

Предварительные результаты исследований свидетельствуют, что после завершения своей культовой роли храм постепенно превратился в небольшое жилое поселение для местных жителей.

Дальнейшие археологические работы могут помочь лучше понять историю комплекса до того, как его окончательно покрыли нильские наносы.

«Миссия готовится продолжить работы в последующие сезоны, чтобы исследовать новые элементы этого важного археологического объекта. Открытие новых деталей существенно дополнит наше понимание происхождения и развития солнечных храмов в Древнем Египте», — сообщили в министерстве.

