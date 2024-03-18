Поток плазмы из Солнца ударил по Меркурию: ученые сообщили о последствиях

Эта планета из-за своего близкого расположения к Солнцу часто подвергается ударам потоков плазмы из Солнца.

Извержение на обратной стороне Солнца, в результате которого в космос вырвался гигантский поток плазмы, привело к тому, что этот поток врезался в Меркурий и привел к появлению рентгеновских полярных сияний.

Об этом пишет Space.

Извержение, скорее всего, охватило площадь примерно 500 000 километров в поперечнике, что больше Земли примерно в 40 раз.

Как показали данные космического аппарата, взрыв на Солнце, оставивший после себя массивный огненный каньон на поверхности нашей звезды, также привел к появлению большого коронального выброса массы, то есть облака намагниченной плазмы и излучения, двигавшегося с огромной скоростью и врезавшейся в поверхность.

Ученые считают, что подобные гигантские извержения на Солнце являются признаком того, что пик активности нашей звезды во время 11-летнего солнечного цикла, возможно, уже начался. Этот пик активности называется солнечный максимум.

Ранее ученые сообщили, что Солнце находится на пороге своей активной фазы. – солнечного максимума. Об этом свидетельствует снимок, сделанный астрофотографом.

Редкое явление произошло во время солнечной вспышки из пятна, находившегося вблизи южного полюса Солнца. В космос был выброшен гигантский столб газа или плазмы, возвышавшийся над поверхностью звезды на 15 тысяч километров. После этого плазма оторвалась от поверхности и улетела в космос в форме коронального выброса массы (КВМ).

Также ученые заметили, что на Солнце появились загадочные петли после мощнейшей вспышки.

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