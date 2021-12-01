Поток звездного газа врежется в Млечный Путь раньше, чем ожидали – астрономы

Поток звездного газа врежется в Млечный Путь раньше, чем ожидали – астрономы

Ученые выяснили, что приведет к изменению ландшафта ночного неба.

Млечный Путь ведет "борьбу" со своими ближайшими соседями – карликовыми галактиками Большое Магелланово Облако и Малое Магеллановое Облако. Эти галактики разрываются на части как под влиянием гравитации Млечного Пути, так и под влиянием друг друга.

В результате этой "борьбы" образовалась длинная газовая дуга — поток Магеллана, и он движется к нашей галактике и однажды столкнется с ней, и это произойдет раньше, чем думали астрономы, сообщает Space.

Когда образовавшийся в результате Магелланов поток столкнется с Млечным Путем, то он заполнит галактику звездным газом и навсегда изменит ландшафт ночного неба, считают астрономы.

"Наше моделирование показывает, что поток расположен ближе к Млечному Пути, в основном во внешней части диска нашей галактики", — сказал Скотт Лукини из Висконсинского университета.

По словам ученых, все, что они знали о потоке Магеллана, нужно переосмыслить. И когда наша галактика поглотит этот поток, он наполнит Млечный Путь новым звездным газом, что приведет к изменению ландшафта ночного неба. Но это увидят наши далекие предки через десятки миллионов лет.

Напомним, что обсерватория NASA сфотографировала недавно обнаруженную околосолнечную комету. На сегодняшний день обсерватория SOHO обнаружила 4108 комет.

Читайте также: