Потрясающее изображение галактики Андромеда: пять взглядов на космическую соседку (фото)

Ученые продемонстрировали потрясающее фото галактики Андромеда / © скриншот с видео

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Андромеда, наша ближайшая галактическая соседка, когда-то помогшая астрономам открыть темную материю , предстала в невероятно детальном виде. Новое комбинированное изображение показывает эту спиральную галактику, похожую на наш Млечный Путь, в пяти разных диапазонах света.

Эти уникальные фото показали Gizmodo.

Чтобы раскрыть все тайны космоса, телескопы фиксируют изображение в разных длинах волн электромагнитного спектра – от радиоволн до высокоэнергетических гамма-лучей. Такой подход позволяет увидеть то, что скрыто за обычным светом, будь то сияющая пыль, звезды или даже столкновение галактик.

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Для создания нового изображения галактики Андромеда, также известной как M31, были использованы пять видов изображений:

Рентгеновские: по орбитальным обсерваториям NASA Chandra и XMM-Newton Европейского космического агентства (показаны красным, зеленым и синим). Они раскрывают высокоэнергетическое излучение вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики.

Ультрафиолетовые: из уже неактивного телескопа GALEX (синий цвет).

Инфракрасные: от Spitzer Space Telescope, Infrared Astronomy Satellite, COBE, Planck и Herschel (красный, оранжевый и фиолетовый).

Радиоданные: из радиотелескопа Westerbork Synthesis (красно-оранжевый).

Оптические: предоставлены астрофотографами Якобом Занером и Таруном Коттари с использованием наземных телескопов.

© NASA

Андромеда – это классическая спиральная галактика с изящными рукавами, вращающимися вокруг центрального вздутия. Она простирается на 220 000 световых лет, что вдвое больше Млечного Пути. До недавнего времени считалось, что эти две галактики неизбежно столкнутся примерно через 4,5 миллиарда лет. Однако, как отмечают астрономы, «возможно, нет», ведь последние исследования показывают лишь 50-процентную вероятность такого сценария в течение следующих 10 миллиардов лет.

Интересно, что астрономы также превратили мультиспектральные данные Андромеды в звук, создав «галактическую мелодию» из ее пылевых полос и звездных скоплений. Яркость каждого источника контролирует громкость, а вертикальное расположение – высоту ноты.

Новое комбинированное изображение Андромеды было выпущено в честь легендарной астрономки Веры Рубин. В 1960-х она открыла доказательства существования темной материи, измерив скорость звезд в спиральной галактике Андромеда. Ранее на этой неделе обсерватория Веры К. Рубин , названная в честь исследовательницы, представила свои первые снимки космоса.

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Напомним, ученые назвали галактику, которая может уничтожить Млечный Путь.

Но позже ученые поразили новым исследованием и заявили, что «конец света упраздняется» . Новое масштабное компьютерное моделирование показало, что вероятность столкновения Млечного Пути с Андромедой значительно ниже, чем считалось ранее. Поэтому у Земли есть шанс избежать космической катастрофы.