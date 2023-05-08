Потрясающее открытие: ученые считают, что внеземная жизнь существует на спутниках Урана

Инопланетные формы жизни скрыты на спутниках, вращающихся вокруг Урана, планеты, расположенной в трех миллиардах километров от Земли. Уран имеет всего 27 спутников, каждый из которых назван в честь персонажей классической английской литературы, написанной Уильямом Шекспиром и Александром Поупом.

Об этом пишет Mirror.

Космический аппарат NASA "Вояджер-2" посетил Уран еще в 1986 году, но данные, которые он собрал, анализируют до сих пор. NASA просмотрела эти данные и теперь считает, что четыре спутника Урана – Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон – могут быть домом для огромных океанов, расположенных на глубине нескольких километров под ледяной поверхностью. Эксперты предполагают, что эти океаны могут быть местом внеземной жизни.

"Что касается малых тел, то ранее ученые уже находили доказательства существования океанов в нескольких маловероятных местах. Следовательно, существуют механизмы, которые мы не до конца понимаем. Эта статья исследует, что это могут быть механизмы и как они связаны со многими телами в Солнечной системе, богатыми водой, но с ограниченным внутренним теплом", — сказала Джули Кастилло-Рожес, ведущий автор исследования.

Ранее ученые предложили новую теорию, предусматривающую, что инопланетяне могут общаться в межзвездном пространстве посредством квантовой связи.

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