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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Потухший вулкан в Венгрии может оказаться древнейшей столицей — открытие ученых

Археологи сообщили о чрезвычайной находке — беспрецедентном кладе на потухшем вулкане Сомло.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте раскопок

На месте раскопок / © Associated Press

Археологи два года осуществляли раскопки на потухшем вулкане Сомло на западе Венгрии. Шесть предметов имеют возраст около 3400 лет.

Об этом пишет Archaeology News.

В общей сложности коллекция из Сомло насчитывает 900 металлических предметов разного времени. Среди них — ювелирные изделия, броши, декоративные диски, считающиеся военными украшениями и редкий наконечник копья альпийского типа.

Результаты анализа ставят под сомнения предварительные представления о моделях расселения племен этого времени. Очевидно, гора Сомло была центром власти в сети поселений поздних бронзовых суток и здесь жила военная знать.

Напомним, впервые за 1900 год ученые смогли прочитать древний текст судебного дела, которое рассматривалось в Иудее во времена расцвета Римской империи.

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