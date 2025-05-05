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Потухший вулкан в Венгрии может оказаться древнейшей столицей — открытие ученых
Археологи сообщили о чрезвычайной находке — беспрецедентном кладе на потухшем вулкане Сомло.
Археологи два года осуществляли раскопки на потухшем вулкане Сомло на западе Венгрии. Шесть предметов имеют возраст около 3400 лет.
Об этом пишет Archaeology News.
В общей сложности коллекция из Сомло насчитывает 900 металлических предметов разного времени. Среди них — ювелирные изделия, броши, декоративные диски, считающиеся военными украшениями и редкий наконечник копья альпийского типа.
Результаты анализа ставят под сомнения предварительные представления о моделях расселения племен этого времени. Очевидно, гора Сомло была центром власти в сети поселений поздних бронзовых суток и здесь жила военная знать.
Напомним, впервые за 1900 год ученые смогли прочитать древний текст судебного дела, которое рассматривалось в Иудее во времена расцвета Римской империи.