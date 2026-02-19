Поваленное дерево во дворе: как использовать его с пользой

Дрова

Поваленное дерево во дворе — это не только следствие непогоды, но и ресурс, который можно использовать с пользой. Арбористы советуют не спешить с утилизацией: мертвая древесина способна поддержать сад, уменьшить расходы на отопление и даже стать частью интерьера.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Специалисты по уходу за деревьями назвали пять практических способов дать поваленному стволу вторую жизнь — без вреда для окружающей среды и с пользой для участка.

Превратить листья и ветки в мульчу

Если на дереве остались листья, их можно собрать и измельчить — ножницами или вручную. Мелкие ветки также стоит измельчить. По словам сертифицированного арбориста ISA Эрика Норта, мелкая или частично сгнившая древесина, которая не подходит для дров, прекрасно служит мульчей.

Смесь листьев и щепок раскладывают слоями на грядках или под будущие посадки. Такая мульча обогащает почву органикой и помогает удерживать влагу. В то же время специалисты предостерегают: использовать следует только древесину из местных деревьев, чтобы не распространять вредителей и болезни.

Обустроить природные бордюры

Толстые ветви или части ствола можно разрезать на небольшие бревна и использовать для обрамления дорожек. Деревянные элементы создают естественный вид сада, помогают очертить пешеходные маршруты и со временем разлагаются, обогащая землю.

Дополнительная обработка такой древесины не обязательна — ее оставляют разлагаться естественным путем.

Заготовить дрова

Поваленное дерево может стать источником топлива для камина или печи. Арборист Рич Миддлтон советует привлекать специалиста для распиловки и заготовки дров.

Свежая древесина содержит около 45% влаги, поэтому ее нужно сушить не менее года в хорошо проветриваемом помещении. Для проверки готовности можно воспользоваться влагомером — только сухие дрова пригодны для безопасного сжигания.

Поддержать биоразнообразие

Один из вариантов — оставить часть ствола разлагаться естественно. Мертвая древесина создает среду для грибов, насекомых и мелких животных. По словам специалистов, грибы часто «выбирают» сухостой вместо здоровых деревьев, что может уменьшать риски для живых насаждений.

Также поваленные деревья служат убежищем и источником пищи для птиц, в частности дятлов, которые питаются муравьями-древогрызами.

Использовать для изготовления мебели

Еще один способ — распилить ствол на доски с помощью мобильной лесопилки. Из них можно изготовить садовую мебель, полки или декоративные элементы.

Перед использованием древесину нужно высушить в накрытом, хорошо вентилируемом месте. Ориентировочный срок сушки — около года на каждый дюйм толщины доски.

Напомним, грецкий орех растет достаточно большим, с мощной корневой системой. Эксперты рассказали, за сколько метров от дома можно сажать орех и почему его нельзя рубить.