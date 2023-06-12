Повар-робот с искусственным интеллектом готовит идеальные блюда после просмотра видеорецептов

Шеф-робот успешно приготовил салат после просмотра видеороликов, где люди демонстрируют рецепты.

Об этом пишет yahoo.com.

Исследователи из Кембриджского университета запрограммировали робота кулинарной книгой из восьми простых рецептов салатов. Робот также смог самостоятельно придумать девятый рецепт.

"Мы хотели посмотреть, сможем ли мы научить робота-повара тому же постепенному обучению, что и люди", — сказал исследователь Гжегож Сохацкий.

Шеф-робот смог просмотреть 16 видеороликов, в каждом из которых человек демонстрировал рецепт, прежде чем определить, что это был за рецепт, а затем приготовить его.

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Сохацкий сказал, что рецепты не были "сложными" и это были "по сути, нарезанные фрукты и овощи".

Робот распознавал правильный рецепт в 93% случаев и мог выявить небольшие отклонения в каждом рецепте, например приготовление двойной порции или обычная человеческая ошибка.

Исследователь добавил: "Нашего робота не интересуют видеоролики о еде, которые становятся вирусными в социальных сетях — за ними просто сложно следить. Но по мере того, как эти роботы-повара будут лучше и быстрее определять ингредиенты в видеороликах о еде, они, возможно, смогут использовать такие сайты, как YouTube, для изучения целого ряда рецептов", — добавил он.

Напомним, ученые создали первого в мире дышащего, потеющего и дрожащего робота. Он может лучше помочь понять, как тело человека реагирует на теплые волны.

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