Поверхность покрыта расплавленной магмой: ученые обнаружили новую суперземлю

Ученые обнаружили одну из самых мощных экзопланет – суперземлю. Ее поверхность покрыта расплавленной магмой, а год длится всего половину земного дня.

Об этом пишет Space.com.

Обнаруженная экзопланета получила название TOI-1075 b, ее удалось открыть благодаря наблюдениям, сделанным с помощью NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Как показали исследования, поверхность этой суперземли разогрета примерно до 1050 градусов по Цельсию. Своей "жаркой" погодой планета обязана близостью родительской звезды, расположенной в 200 световых годах от Земли. В дополнение к жару год на планете длится всего 14,5 часа. Также ученые отмечают, что TOI-1075 b является самой мощной экзопланетой своего класса.

"Полученные нами данные указывают на то, что TOI-1075 b – это самая мощная суперземля из всех, которые удалось обнаружить на данный момент", – говорится в заявлении NASA.

Астрономы говорят: если бы открытая экзопланета была доступна для полетов, то человек на ее поверхности весил бы втрое больше, чем на Земле. Все дело в том, что TOI-1075 почти в 10 раз массивнее Земли, а это значит, что сила гравитации там значительно превосходит земную.

Ранее ученые нашли экзопланету в четыре раза больше Земли.

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