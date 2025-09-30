Пояс астероидов исчезает: ученые объяснили причину и последствия для Земли

Астероид

Общепринятое мнение о стабильности Пояса астероидов между Марсом и Юпитером оказалось ложным. Новое исследование международной группы астрономов шокировало выводом: эта огромная коллекция космических камней медленно, но постоянно теряет свою массу. Оказалось, что главную роль в этом процессе играет Юпитер, а понимание этой динамики дает ключ к разгадке истории формирования нашей планеты.

Об этом пишет Universe Today.

Пояс астероидов — остаток материала, который не смог объединиться в полноценную планету 4,6 миллиарда лет назад. Причина этого — мощное гравитационное влияние Юпитера, заставлявшее обломки постоянно сталкиваться и разрушаться. Сегодня масса всего оставшегося в поясе составляет лишь около 3% от массы Луны.

Однако влияние Юпитера не прекратилось. Вместе с Сатурном газовый гигант продолжает дестабилизировать орбиты астероидов из-за так называемых гравитационных резонансов. Эти области приводят к регулярному взаимодействию орбитальных периодов, что приводит к выбрасыванию обломков наружу или, что самое важное для нас, во внутреннюю часть Солнечной системы — к орбите Земли.

Группа астрономов под руководством Хулио Фернандеса подсчитала скорость истощения пояса. Согласно их выводам, пояс астероидов ежегодно теряет примерно 0,0088% своей массы из-за столкновения. Хотя число кажется незначительным, в масштабах миллиардов лет это приводит к существенному уменьшению.

Потерянная масса распределяется следующим образом:

20% обломков становятся полноценными астероидами и метеороидами, периодически пересекающими орбиту Земли и эффектно сгорающими в атмосфере как метеоры.

80% вследствие взаимных столкновений перемалывается на мелкую метеоритную пыль. Эта пыль питает зодиакальный свет — слабое сияние, заметное на ночном небе после заката или перед восходом солнца.

Следует отметить, что наибольшие и стабильные объекты пояса, такие как Церера, Веста и Паллада, не участвуют в этом процессе разрушения и не учитывались в исследовании.

Значение для Земли

Понимание этой динамики является ключевым для изучения эволюции Земли. Если экстраполировать текущие темпы потери массы в прошлое, оказывается, что 3,5 миллиарда лет назад пояс астероидов мог быть на 50% более массивным.

Это означает, что скорость бомбардировки нашей планеты обломками тогда была вдвое выше. Это прекрасно согласуется с геологическими данными, полученными на Земле и Луне, свидетельствующими о постепенном уменьшении количества столкновений за последние несколько миллиардов лет. Слои стеклянных шаров в земных породах, например, являются прямым свидетельством этого более бурного прошлого.

