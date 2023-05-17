Чтобы сделать полноразмерную 3D-реконструкцию "Титаника" в течение 200 часов делали 700 тысяч снимков.

Исследователи впервые сделали полноразмерную 3D-реконструкцию затонувшего "Титаника", лежащего на глубине 3 800 м в Атлантическом океане. Для этого потратили 200 часов, чтобы сделать 700 тысяч снимков.

Об этом пишет BBC.

Сканирование было проведено летом в 2022 году Magellan Ltd, компанией по картографированию морских глубин, и Atlantic Productions, которые снимают документальный фильм о проекте.

Команда специализированного корабля спускала под воду аппараты, потратив более 200 часов на исследование затонувшего корабля вдоль и поперек. Они сделали более 700 000 изображений со всех сторон и создали точную 3D-реконструкцию.

По словам исследователей, есть надежда, что полноразмерная 3D-реконструкция прольет новый свет на то, что произошло с лайнером, который затонул в 1912 году.

первая полноразмерная 3D-реконструкция "Титаника". Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN.

Герхард Зайфферт из Magellan, руководивший планированием экспедиции, говорит, что это был крупнейший проект по подводному сканированию, в котором он когда-либо участвовал.

"Мы работали на глубине почти 4 000 м, где были подводные течения. Мы также не могли ничего трогать, чтобы не повредить обломки. Это создавало определенные трудности", – пояснил он.

По словам Паркса Стивенсона, аналитика "Титаника", эта модель является "одним из первых важных шагов в направлении истории "Титаника" к научно-обоснованным исследованиям, а не спекуляциям".

Первая полноразмерная 3D-реконструкция "Титаника". Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN.

3D реконструкция показывает как масштаб корабля, так и некоторые мелкие детали, такие как серийный номер на одном из винтов.

Паркс Стивенсон также сказал, что был поражен, когда впервые увидел сканирование корабля, его изучение может предложить новое понимание того, что произошло с "Титаником" той роковой ночью в 1912 году.

"Мы действительно не понимаем характер столкновения с айсбергом. Мы даже не знаем, протаранил ли он корабль вдоль правого борта, как показывают во всех фильмах – возможны, он сел на айсберг", — пояснил он.

Изучение корма может выявить механику того, как корабль столкнулся с морским дном, добавил он.

Первая полноразмерная 3D-реконструкция затонувшего "Титаника". Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN.

У исследователей есть надежда, что затонувший "Титаник" может раскрыть свои секреты.

Пассажирский лайнер "Титаник" затонул в ночь с 14 на 15 апреля в 1912 году из-за столкновения с айсбергом в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд во время своего первого рейса – из Саутгемптона в Нью-Йорк. На борту находились 2200 пассажиров, в результате катастрофы более 1500 человек погибли.

Напомним, на дне моря был обнаружен корабль времен Второй мировой войны (видео).

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