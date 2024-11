Появился способ обнаруживать астероиды, которые могут уничтожить Землю

Испанский ученый из Университета Мурсии профессор Оскар дель Барко Новилло придумал уравнение для обнаружения астероидов-убийц, направляющихся к нашей планете.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование ученого, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Уравнение базируется на гравитационном искривлении света и позволит ученым точно определить положение незначительных объектов в Солнечной системе, в частности, любых астероидов, которые могут столкнуться с Землей, и готовиться к ним.

Обычно свет проходит прямым путем от объекта до наших глаз, то есть мы видим его изображение там, где расположен объект. Однако это не относится к удаленным объектам, таким как астероиды, из-за явления под названием "гравитационное отклонение".

Когда луч света проходит сквозь сильное гравитационное поле, подобно полю вокруг нашего Солнца, он следует по искривленной траектории.

Идею о том, что гравитация может изгибать промежуточные лучи света, впервые предложил Исаак Ньютон в 1730 году. Когда Альберт Эйнштейн предложил свою теорию общей теории относительности в 1916, ученые смогли подтвердить, что это действительно так.

Когда нужно произвести расчет орбиты потенциально опасного астероида, даже небольшой просчет может быть роковым.

Применив собственное уравнение, профессор Новилло рассчитал угол отклонения световых лучей, идущих от Меркурия в разных точках его орбиты.

Сравнивая свои результаты с базирующимися на уравнениях Ньютона и Эйнштейна, он обнаружил, что разница составляет до 15,8 процента, когда Меркурий находится на самом большом расстоянии от Солнца.

Профессор Новилло говорит, что важнейшим следствием этого открытия является возможность лучшего расчета орбит незначительных объектов в Солнечной системе, которые могут быть потенциально опасными для Земли.

Как сообщалось ранее, такие космические агентства как NASA и Европейское космическое агентство (ESA) исследуют способы, которыми человечество могло бы избежать столкновения с астероидом.

Напомним, в октябре 2024 года астероид 2024 года UQ вошел в атмосферу Земли всего через несколько часов после того, как его обнаружили ученые.

