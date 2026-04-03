Землю ждут тяжелые времена: ученые предупредили о неизбежных изменениях климата

Фото: Глобальное потепление / © ТСН.ua

Реклама

Десятилетиями ученые предостерегают о возможных последствиях глобального потепления, а некоторые из них мы можем наблюдать уже — таяние ледников, вымирание определенных видов животных, экстремальные погодные явления, распространение инфекций и т.д. Однако последние исследования показали, что даже «незначительное» потепление планеты тоже может обернуться катастрофой. Совсем скоро люди будут чаще сталкиваться с пожарами, засухами и ураганами.

Все это возможно при условии, что ничего не изменится и Земля продолжит нагреваться. Ученые утверждают, что даже умеренное потепление способно вызвать разрушительные климатические последствия. Об этом пишет livescience.

Если температура превысит доиндустриальные значения на два градуса Цельсия, это спровоцирует новые климатические вызовы для людей. Могут значительно участиться засухи, лесные пожары, наводнения, штормы и ураганы.

Реклама

Это касается как основных сельскохозяйственных регионов, так и крупных городов. Аналогичные сценарии ждут леса, которые чаще будут страдать от массовых пожаров.

Ученые объясняют, что результаты исследования не означают, что потепление на 2°C будет столь же серьезным, как и более высокие показатели. Однако эти данные показывают, что экстремальные последствия, особенно для уязвимых и социально значимых секторов, могут возникнуть и при незначительном, на первый взгляд, повышении температуры.

Исследования проводились с помощью набора из 50 климатических моделей. Такой же использует и Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Ученые, в отличие от экспертов МГЭИК, исследовали каждую модель отдельно, а не взяли средние значения всех моделей.

Это позволило выяснить последствия сценария потепления планеты на 2°C.

Реклама

Эксперты сосредоточились на трех главных пунктах:

густонаселенные районы, часто страдающие от осадков и наводнений;

сельскохозяйственные регионы, чувствительные к засухе;

леса, имеющие высокие риски пожаров.

Результаты последних климатических исследований

Результаты исследований избранных территорий продемонстрировали, что даже при умеренном сценарии (потепление на два градуса), климатические изменения произойдут в каждом из секторов.

В густонаселенных районах количество осадков может возрасти на 4-15%. Это может спровоцировать катастрофические наводнения в городах. Худшие сценарии ученые прогнозируют для Индии и западной части Центральной Африки.

В последнее время ученые активнее предостерегают человечество о последствиях глобального потепления. Изменения климата заметны уже и в Арктике, где начала сокращаться площадь льда.

Реклама

Полностью избежать глобального потепления пока невозможно, но можно снизить его риски и не допустить худших сценариев. В этом поможет переход на возобновляемую энергию, электротранспорт, уменьшение промышленных выбросов, озеленение территорий и лесов, отказ от перепотребления (продуктов, одежды, других вещей).

Соблюдение этих несложных правил может уменьшить потепление планеты на несколько десятых градусов минимум.