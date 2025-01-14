Пожары в Калифорнии могут спровоцировать новую пандемию

7 января Лос-Анджелес охватил масштабный пожар, уничтоживший тысячи строений. Кроме разрушений, ученые предупреждают о возможных непредсказуемых последствиях. В частности, экстремальные погодные условия могут способствовать распространению опасных грибковых спор, что уже давно вызывает беспокойство среди ученых.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Изменение климата позволяет грибкам процветать в человеческом организме, в частности в легких, крови и даже мозге. Ученые отмечают, что лесные пожары могут стать катализатором для массового заражения такими спорами, что может привести к новой пандемии. Известно, что в последние годы ученые заметили рост грибковых инфекций вне их обычных ареалов.

По мнению экспертов, стихийные бедствия, такие как лесные пожары, могут значительно повысить риск распространения патогенных спор из-за дыма, переносящего их на большие расстояния.

"В период с 2014-го по 2018 год больницы Калифорнии обнаружили, что количество госпитализированных больных лихорадкой долины выросло на 20 процентов после лесного пожара из-за спор, которые переносятся дымом", — говорится в сообщении.

Грибковые инфекции, такие как стригущий лишай, были известны давно, но в последнее время их количество растет. Из миллионов известных науке грибков лишь около 300 могут заражать людей, однако с новыми грибками увеличивается и количество заболеваний.

Одной из основных причин этой тенденции является изменение климата, ведь высокие температуры способствуют выживанию грибков. Они обладают уникальной способностью адаптироваться к различным условиям, в том числе и к высоким температурам. Еще одной проблемой является способность грибков скрываться от иммунной системы человека, что затрудняет их обнаружение.

Опасность грибковых инфекций заключается в том, что грибки могут распространяться по организму, поражая не только кожу, но и кровь, легкие, почки и даже мозг. Кроме того, некоторые из них выделяют токсины, которые вредят тканям, а другие способны повреждать их механически, пробираясь через плоть.

Напомним, ранее ученые рассказали о влиянии пожаров на здоровье людей.

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