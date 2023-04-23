Позволяет почувствовать себя космонавтом: NASA опубликовало уникальное видео, снятое вокруг Земли

Наблюдать за нашей планетой из космоса могут все желающие.

NASA опубликовало в YouTube видео в качестве 4K, на котором видно вращение МКС вокруг Земли.

Ролик длится около часа, а на фоне звучит спокойная музыка. Его кадры сняты во время двух экспедиций Международной космической станции между мартом 2022 и 2023 годов на высоте более 400 километров над Землей.

"Видео позволит виртуально побывать на орбите Земли и почувствовать себя членом космической миссии", – отметили в NASA.

Напомним, космический аппарат NASA под названием SOHO с помощью своих приборов зафиксировал смертельное погружение кометы в Солнце.

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