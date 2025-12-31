- Дата публикации
Правда ли, что один год собаки равен семи человеческим: что выяснили ученые
Формула «один год собаки = семь человеческих» оказалась мифом. Американские ученые предложили новый способ подсчета возраста на основе изменений ДНК.
Распространенное убеждение, что один год жизни собаки равен семи человеческим, давно стало почти народной «математикой». Однако научные данные свидетельствуют: такая формула не отражает реального темпа старения четвероногих.
Об этом сообщило издание Iflscience.
Как объясняет профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Трей Идекер, годовалую собаку сложно сравнивать с семилетним ребенком. По его словам, физиологическая зрелость у собак наступает значительно раньше: уже в возрасте 9 месяцев животное может иметь потомство, что явно не вписывается в упрощенную формулу «умножить на семь».
Чтобы точнее определить соответствие возраста собак и людей, команда ученых использовала так называемые эпигенетические часы — метод оценки биологического возраста по изменениям метилирования ДНК. Исследователи проанализировали образцы 104 собак (преимущественно лабрадоров) в возрасте от одного месяца до 16 лет и сравнили их с данными более 300 людей разного возраста.
Результаты показали: собаки стареют очень быстро на ранних этапах жизни, а примерно после семи лет этот процесс замедляется. На основе этих данных ученые предложили новую формулу для пересчета возраста: 16 × ln (возраст собаки) + 31.
По этой модели, восьминедельный щенок соответствует примерно 9-месячному человеку, а годовалый пес — человеку чуть за 30. В то же время исследователи отмечают: формула требует уточнения для разных пород, ведь темпы старения могут отличаться.
