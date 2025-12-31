Правда ли, что один год собаки равен семи человеческим: что выяснили ученые

Собака / © unsplash.com

Реклама

Распространенное убеждение, что один год жизни собаки равен семи человеческим, давно стало почти народной «математикой». Однако научные данные свидетельствуют: такая формула не отражает реального темпа старения четвероногих.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Как объясняет профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Трей Идекер, годовалую собаку сложно сравнивать с семилетним ребенком. По его словам, физиологическая зрелость у собак наступает значительно раньше: уже в возрасте 9 месяцев животное может иметь потомство, что явно не вписывается в упрощенную формулу «умножить на семь».

Реклама

Чтобы точнее определить соответствие возраста собак и людей, команда ученых использовала так называемые эпигенетические часы — метод оценки биологического возраста по изменениям метилирования ДНК. Исследователи проанализировали образцы 104 собак (преимущественно лабрадоров) в возрасте от одного месяца до 16 лет и сравнили их с данными более 300 людей разного возраста.

Результаты показали: собаки стареют очень быстро на ранних этапах жизни, а примерно после семи лет этот процесс замедляется. На основе этих данных ученые предложили новую формулу для пересчета возраста: 16 × ln (возраст собаки) + 31.

По этой модели, восьминедельный щенок соответствует примерно 9-месячному человеку, а годовалый пес — человеку чуть за 30. В то же время исследователи отмечают: формула требует уточнения для разных пород, ведь темпы старения могут отличаться.

Напомним, эксперты объяснили, какие пять моделей поведения собаки свидетельствуют о глубокой эмоциональной связи с хозяином.