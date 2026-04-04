"Правило растения": сколько контактов с другими людьми на самом деле нуждаются в интровертах и экстравертах

Общение физически изменяет мозг человека

Реклама

Большинство людей считают общение необязательным приятным бонусом к жизни, однако для нашего тела это базовая биологическая потребность. Регулярные контакты с другими людьми способны практически физически менять наш мозг.

О том, чему нам следует научиться «взламывать» собственную биологию из-за социальных связей, рассказал в интервью BBC американский нейробиолог Бен Рейн, автор книги «Почему мозгу нужны друзья».

Природные лекарства для мозга

По словам ученого, когда мы устанавливаем связь с другим человеком, в нашем мозгу активируются системы социального вознаграждения. Они выбрасывают в кровь мощную троицу нейромедиаторов: окситоцин, дофамин и серотонин. Этот механизм возник эволюционно, ведь жизнь в группах была ключом к выживанию наших предков.

Реклама

Особую роль играет окситоцин – гормон любви и привязанности. Исследования показывают, что он действует как природное лекарство: уменьшает воспаление, защищает нервную систему, поддерживает иммунитет, снижает уровень стресса и даже способствует росту костей. Высокий уровень этого гормона фиксируется во время романтических отношений и общения родителей с детьми.

Смертельная опасность изоляции

Нехватка социальных контактов имеет разрушительные последствия для здоровья. Крайняя изоляция не убьет человека мгновенно, но повышает риск смерти по любым причинам на 32%. Одиночество является мощным триггером для развития депрессии, тревожности и склонности к суициду.

Бен Рейн объясняет, что изоляция запускает в организме постоянную стрессовую реакцию с чрезмерной выработкой кортизола. Это приводит к хроническому воспалению тканей, что делает тело уязвимым к сердечным заболеваниям, диабету и деменции.

Соцсети как «социальный фастфуд»

Несмотря на то, что мозг стремится к общению, люди делают это все реже. Причиной тотальной автоматизации — от касс самообслуживания до онлайн-доставки. Дополнительным фактором стала пандемия Covid-19, которая приучила человечество жить и общаться дистанционно.

Реклама

Переход в онлайн не разрешает проблему. Нейробиолог называет соцсети и мессенджеры «фастфудом для социального мозга»: это легко и удобно, но не имеет настоящей «питательности». Только визуальный и физический контакт способен дать мозгу необходимый уровень удовольствия. Рейн советует переводить переписку в звонки, звонки в видеосвязь, а видео в живые встречи.

Правило «полива» для интровертов

Ученый успокаивает интровертов: не всем нужен одинаковый уровень социализации. Он сравнивает людей с растениями. Экстраверты нуждаются в частом общении («полива»), иначе начинают «увядать». Интровертов же легко «перелить» – избыток контактов их истощает. Однако если их не «поливать» вообще, они тоже будут страдать.

Главное правило – не оставаться в полной изоляции. Даже короткое поздравление с соседом или разговор с кассиром в супермаркете уже стимулируют мозг и делают нас чуть-чуть счастливее и здоровее.

Напомним, если вы чувствуете себя так, будто день ускользает из рук, а на себя совсем не остается времени, есть способ, который лишь 15 минут может изменить ваш день к лучшему . Чтобы вернуть ясность, покой и легкий подъем настроения, не нужен ни отпуск, ни ретрит.